Guerra en Medio Oriente EN VIVO: ¿Qué está pasando hoy entre Estados Unidos, Irán e Israel?

La tensión geopolítica alcanza un nuevo punto crítico este viernes 6 de marzo. La comunidad internacional mantiene los ojos puestos en la escalada de movimientos militares y declaraciones cruzadas entre Irán, Israel y Estados Unidos, amenazando la estabilidad de toda la región.

Para que no te pierdas ningún detalle de esta crisis en desarrollo, en nuestro minuto a minuto te traemos las actualizaciones en tiempo real, videos verificados y las reacciones de los líderes mundiales frente a este conflicto.