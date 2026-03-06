Guerra en Medio Oriente EN VIVO: ¿Qué está pasando hoy entre Estados Unidos, Irán e Israel?
Sigue nuestra cobertura en tiempo real con las últimas noticias, videos y reacciones internacionales sobre la escalada de tensiones en Medio Oriente este 6 de marzo.
La tensión geopolítica alcanza un nuevo punto crítico este viernes 6 de marzo. La comunidad internacional mantiene los ojos puestos en la escalada de movimientos militares y declaraciones cruzadas entre Irán, Israel y Estados Unidos, amenazando la estabilidad de toda la región.
Para que no te pierdas ningún detalle de esta crisis en desarrollo, en nuestro minuto a minuto te traemos las actualizaciones en tiempo real, videos verificados y las reacciones de los líderes mundiales frente a este conflicto.
EN VIVO: Conflicto en Medio Oriente hoy 6 de marzo, últimas noticias de Irán, Israel y EE. UU
Cinco soldados de las FDI de la Brigada Givati son heridos
Cinco soldados de las FDI de la Brigada Givati resultaron gravemente heridos hoy como resultado del fuego de misiles antitanque en la zona del Monte Dov, cerca de la frontera libanesa. Los soldados fueron evacuados para recibir tratamiento médico en el hospital y se notificó a sus familias.
En el mismo incidente, otros tres soldados de la Brigada Givati resultaron levemente heridos; fueron evacuados para recibir tratamiento médico en el hospital y se notificó a sus familias.
Sexto día consecutivo sin internet en Irán
NetBlocks informó del sexto día de interrupción de internet en Irán, afirmando que, según las métricas de la organización, #Irán permanece en la “oscuridad digital”, con solo alrededor del uno por ciento de la conectividad normal disponible en las últimas 144 horas.
Ciudadanos fueron arrestados en Teherán
Ayer, cinco ciudadanos fueron arrestados por las fuerzas de seguridad en Teherán. La agencia de noticias Fars, un medio de comunicación cercano a las instituciones de seguridad, afirmó que habían estado recopilando información de varios centros y mezquitas para proporcionarla a Estados Unidos e Israel. Destacó el medio HRANA.