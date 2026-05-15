¿A qué hora es la megamarcha de la CNTE hoy 15 de mayo? Mapa de calles cerradas en CDMX y alternativas viales

¡Toma precauciones al salir a la Ciudad de México este viernes! Hoy cientos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizarán una manifestación que afectará las principales de la capital del país. En Azteca Noticias te decimos a qué hora inicia la megamarcha de la CNTE este 15 de marzo, en el marco del Día del Maestro, y las calles que estarán cerradas por la manifestación.

Los agremiados de la Coordinadora exigen la abrogación de la Reforma Educativa, así como un sistema de seguridad solidarios sin UMAS ni AFORES.

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¿A qué hora inicia la megamarcha de la CNTE hoy 15 de mayo en CDMX?

La megamarcha de la CNTE en calles de la CDMX inicia a las 9:00 horas de este viernes 15 de mayo 2026. Los manifestantes se reunirán cerca del Metro San Cosme y saldrán hacia el primer cuadro del centro de la Ciudad de México.

Los maestros podrían llegar unos minutos antes de la hora acordada para la marcha, por lo que el caos vial podría comenzar antes de las 9 de la mañana; se pide tomar precauciones.

Ruta de la marcha CNTE en CDMX este 15 de mayo 2026

La Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) reveló que los maestros se reunirán en Ex Normal Superior, cerca del Metro San Cosme, y se dirigirán hasta el Zócalo CDMX. Te compartimos las calles afectadas por los manifestantes:



Avenida Ribera de San Cosme - Punto de partida inicial en los alrededores de la Ex Normal Superior y la estación del Metro

- Punto de partida inicial en los alrededores de la Ex Normal Superior y la estación del Calzada México-Tacuba - Tramo inicial que conecta la zona escolar de maestros hacia el centro.

- Tramo inicial que conecta la zona escolar de maestros hacia el centro. Paseo de la Reforma - Incorporación de los contingentes en los carriles centrales hacia el oriente de la ciudad.

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Avenida Juárez - Eje de tránsito directo que cruza a un costado de la Alameda Central.

- Eje de tránsito directo que cruza a un costado de la Alameda Central. Eje Central Lázaro Cárdenas - Cruce transversal obligatorio para ingresar al primer cuadro del Centro Histórico.

- Cruce transversal obligatorio para ingresar al primer cuadro del Centro Histórico. Calle 5 de Mayo - Vía peatonal y vehicular de acceso directo hacia la Plaza de la Constitución.

Al terminar la megamarcha de la CNTE en el Zócalo CDMX se espera que las y los docentes realicen un mitín, como suelen hacerlo cada que salen a las calles de la capital del país.

Alternativas viales por megamarcha de maestros el viernes en CDMX

¡No te quedes atorada en el tráfico! Si tienes planeado ir a la Ciudad de México, específicamente cerca del Zócalo, este 15 de mayo 2026, se recomienda tomar las siguientes alternativas viales por la megamarcha:



Circuito Interior

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Aunque aún no ha nada confirmado, cuando hay manifestaciones cerca del Zócalo CDMX algunas estaciones del Metro CDMX o Metrobús pueden verse afectadas. Sigue informado en el sitio web y redes sociales de Azteca Noticias sobre cualquier cambio en el sistema de transporte capitalino.