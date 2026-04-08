Tragedia en la Zaragoza-Monterrey: Choque de autobús deja 2 muertos y 8 heridos en Güémez
Vías colapsadas este 8 de abril por protestas. Tráfico pesado en Orizaba-Puebla y cierres en Sinaloa. Anticipe su salida por bloqueos en carreteras hoy.
La movilidad en diversas arterias fundamentales del país enfrenta una jornada crítica este miércoles 8 de abril. La combinación de siniestros de gran magnitud y movilizaciones sociales ha generado un escenario de parálisis en puntos clave para el transporte de carga y pasajeros, obligando a los usuarios a extremar medidas de previsión ante las complicaciones que persisten en la red vial nacional.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 8 de abril 2026
Alerta en la Autopista del Sol: Tránsito lento y reducción de carriles
La conectividad hacia el sur del país se ha visto seriamente comprometida este día. En la autopista que enlaza Cuernavaca con Acapulco, se ha reportado una interrupción parcial en el flujo vehicular debido a un percance de consideración.
El incidente se localiza puntualmente sobre el kilómetro 215, afectando de manera directa el sentido que se dirige hacia el puerto guerrerense.
En este punto, las autoridades viales han tenido que implementar una disminución en el número de carriles habilitados para permitir que los servicios de asistencia operen con seguridad.
Esta medida ha provocado que la marcha de los automóviles sea sumamente lenta, generando largas filas de conductores que intentan avanzar hacia su destino en medio del congestionamiento.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 8, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 215, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (tracto camión siniestrado). Circulación lenta en la zona. Maneja con precaución.
Accidente fatal en el kilómetro 95 de la carretera a Monterrey; cuerpos de emergencia en la zona
Equipos de rescate y protección civil trabajan todavía en la escena de un fuerte choque entre una unidad de pasajeros y un vehículo de carga. El siniestro ocurrió en la vía que conecta Zaragoza con Monterrey, específicamente sobre el kilómetro 95, dentro de la jurisdicción de Güémez.
El balance inicial de las autoridades confirma el deceso de 2 individuos y el traslado de 8 heridos a centros hospitalarios. Del grupo de aproximadamente 40 viajeros que se trasladaban en el autobús, los demás recibieron atención médica en el sitio del accidente para verificar su estado de salud.
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 8, 2026
Autoridades de auxilio y emergencia continúan atendiendo un accidente entre un autobús de pasajeros y transporte de carga registrado en la carretera Zaragoza–Monterrey, a la altura del kilómetro 95, en el municipio de Güémez.
De manera preliminar, se informa que… pic.twitter.com/KyLcAKpwjf
Oleada de protestas sociales en el norte del país
El panorama de dificultades se extiende al estado de Sinaloa, donde grupos de campesinos y transportistas mantienen activos diversos focos de protesta por tercer día consecutivo.
La Guardia Nacional ha emitido alertas ante la concentración de civiles en la vía Los Mochis-Culiacán, específicamente en las inmediaciones de la estación de peaje denominada El Pisal.
Asimismo, la conexión entre Guamúchil y Guasave se encuentra bajo un esquema de paso restringido. En el sector del Puente Sinaloa, los carriles en ambos sentidos de marcha sufrieron una reducción debido a la permanencia de ciudadanos que se manifiestan en la zona.
Esta situación de bloqueos reiterados en tramos vitales ha complicado severamente el cumplimiento de itinerarios para el sector transporte y automovilistas particulares en toda la región.
Saturación vehicular por temporada vacacional y siniestros
Por otro lado, la autopista que va de Puebla hacia Acatzingo presenta una densidad de tráfico significativa. De acuerdo con los reportes de Caminos y Puentes Federales, la zona de la caseta de Amozoc muestra un flujo lento de automóviles debido al periodo de asueto por Semana Santa.
Las autoridades sugieren que quienes viajen hacia Acatzingo inicien su trayecto con tiempo de antelación para evitar los retrasos derivados de la alta demanda estival.
En el sur del territorio, la ruta Champotón-Campeche también registra afectaciones operativas. A la altura del kilómetro 196, el paso se encuentra restringido parcialmente en sentido hacia la capital campechana.
En este punto, cuadrillas de auxilio trabajan intensamente para remover un transporte accidentado que obstaculiza la superficie de rodamiento.
Bloqueo total en Michoacán: Cerrada la carretera Zacapu-Zamora por presencia de manifestantes
Evite la zona: se informa un bloqueo completo al tránsito en Michoacan debido a una concentración de manifestantes.
La interrupción se sitúa en las proximidades del kilómetro 00+095 del trayecto que une Zacapu con Zamora. Se recomienda seguir las instrucciones de los agentes de tránsito.
#TomePrecauciones en #Michoacan se registra cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del Km 00+095 de la carretera Zacapu - Zamora. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/vVO6Xj8Fpn— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 8, 2026
Tragedia en el sector de Cumbres de Maltrata
Uno de los eventos más graves se localiza en la vía que conecta Orizaba con Puebla. En el área conocida como Cumbres de Maltrata, el tránsito con rumbo a Veracruz permanece detenido tras suscitarse dos percances viales de consideración.
Estos eventos derivaron en el fallecimiento de un individuo y causaron lesiones a 10 personas más. Los informes indican que las condiciones climáticas, específicamente una bruma sumamente espesa, detonaron una colisión múltiple donde terminaron impactados 10 vehículos de carga pesada.
Los incidentes se ubicaron puntualmente sobre el kilómetro 225 y el kilómetro 227. El inicio de esta contingencia se remonta a la tarde del martes 7 de abril, aproximadamente después de las 17:00 horas, afectando de manera prolongada la circulación en esta importante franja del sureste mexicano.