Tragedia en la Zaragoza-Monterrey: Choque de autobús deja 2 muertos y 8 heridos en Güémez

La conectividad hacia el sur del país se ha visto seriamente comprometida este día. En la autopista que enlaza Cuernavaca con Acapulco, se ha reportado una interrupción parcial en el flujo vehicular debido a un percance de consideración.

El incidente se localiza puntualmente sobre el kilómetro 215, afectando de manera directa el sentido que se dirige hacia el puerto guerrerense.

En este punto, las autoridades viales han tenido que implementar una disminución en el número de carriles habilitados para permitir que los servicios de asistencia operen con seguridad.

Esta medida ha provocado que la marcha de los automóviles sea sumamente lenta, generando largas filas de conductores que intentan avanzar hacia su destino en medio del congestionamiento.