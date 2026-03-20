EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este viernes 20 de marzo

La movilidad en las carreteras federales de México registra mayor actividad este viernes 20 de marzo, debido al flujo de viajeros y transportistas que buscan anticipar el fin de semana.

En este espacio te ofrecemos una actualización constante sobre el estado de las vías más transitadas. La Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) mantienen operativos de vigilancia, pero la saturación en las plazas de cobro y los cierres preventivos por accidentes están marcando el ritmo del tráfico hoy.