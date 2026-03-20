EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este viernes 20 de marzo
¡Cuidado si sales a carretera! Sigue el reporte minuto a minuto sobre bloqueos, accidentes y carga vehicular en las principales autopistas del país hoy viernes.
La movilidad en las carreteras federales de México registra mayor actividad este viernes 20 de marzo, debido al flujo de viajeros y transportistas que buscan anticipar el fin de semana.
En este espacio te ofrecemos una actualización constante sobre el estado de las vías más transitadas. La Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) mantienen operativos de vigilancia, pero la saturación en las plazas de cobro y los cierres preventivos por accidentes están marcando el ritmo del tráfico hoy.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy viernes 20 de marzo? Cierres y tráfico en autopistas de México
Libramiento en Hermosillo totalmente cerrado
¡Toma nota! Cierre de circulación en el Libramiento Magdalena, km 181, dirección Hermosillo. Se debe a la atención de salida del camino de tracto camión. En la zona se registra derrame de aceite y combustible. Toma tus precauciones.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) March 20, 2026
Libramiento Magdalena, km 181, dirección Hermosillo. Cierre a la circulación por atención de salida del camino de tracto camión. En la zona se registra derrame de aceite y combustible. Toma tus precauciones.
Consulta la ubicación aquí:…
¿Qué pasó en el Libramiento de Querétaro?
Toma previsiones: Hay cierre parcial de circulación en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 27, dirección San Luis Potosí.
Se registra reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 20, 2026
Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 27, dirección San Luis Potosí. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Afectaciones en la autopista Cuernavaca - Acapulco
Viaja con tiempo: Hay un cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca - Acapulco, km 344, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central).
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 20, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 344, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.