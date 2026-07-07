La serpiente emplumada y el legado de Chichén Itzá a 19 años de ser una de las 7 maravillas del mundo

El 7 de julio de 2007, Chichén Itzá fue elegida como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno, un nombramiento que a 19 años se mantiene como un legado para el patrimonio cultural del país.

Aunque la antigua ciudad maya ya era reconocida por su valor histórico y arqueológico, hace 19 años consolidó su prestigio a nivel mundial. Desde entonces, millones de personas han viajado hasta la Península de Yucatán para conocer de cerca el imponente Templo de Kukulkán.

¿Por qué Chichén Itzá fue nombrada una de las Maravillas del Mundo Moderno?

El reconocimiento fue dado por la organización New7Wonders, tras una votación internacional en la que participaron millones de personas de distintos países.

La selección buscó destacar monumentos que representan la grandeza de la humanidad y que continúan sorprendiendo por su historia, arquitectura e influencia cultural.

Fundada alrededor del siglo VI, Chichén Itzá se consolidó como un importante centro político, económico y religioso maya. Destaca la Gran Cancha de Juego de Pelota ubicada en la plaza principal.



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Chichén Itzá logró un lugar en la lista gracias a la majestuosidad del "castillo" o el Templo de Kukulkán, una obra que refleja el avanzado conocimiento de los antiguos mayas en astronomía, matemáticas y arquitectura.

La historia de Chichén Itzá, una de las ciudades más importantes del mundo maya

A unas tres horas de Cancún, Chichén Itzá fue una de las ciudades más poderosas de la civilización maya entre los años 600 y 1200 d. C.

Durante su época de mayor esplendor llegó a albergar a cerca de 50 mil habitantes, entre agricultores, artesanos, sacerdotes, gobernantes y comerciantes.

Su nombre proviene del maya y significa "la ciudad al borde del pozo de los itzáes", en referencia a los cenotes que abastecían de agua a la región y que también tenían un profundo significado religioso.

Además del Castillo, el sitio arqueológico conserva otras construcciones emblemáticas como:



Templo de los Guerreros.

El Caracol, considerado un antiguo observatorio.

El Cenote Sagrado, donde se realizaban ceremonias y ofrendas dedicadas a las deidades.

El fenómeno de Kukulkán: ¿dónde ver a la serpiente emplumada?

Cada año, miles de visitantes se sienten atraídos hacia esta maravilla del mundo, especialmente durante los equinoccios de primavera y otoño.

Gracias a la orientación de la pirámide, los rayos del Sol proyectan una serie de triángulos de luz y sombra sobre la escalinata norte del Templo de Kukulkán.

El efecto visual crea la ilusión de una serpiente que desciende lentamente hasta unirse con la cabeza esculpida en la base del edificio.

"En Chichén Itzá, la serpiente emplumada despierta 🌅🐍

Durante el #equinoccio, #Kukulkán desciende por la pirámide en un juego mágico de luz y sombra.✨ #ChichenItza pic.twitter.com/4owtun2Ipc — Espacio Libre Puebla (@espaciolibrepue) March 21, 2026

Este espectáculo ha sido interpretado como el descenso de Kukulkán, la serpiente emplumada, para fertilizar la tierra y garantizar el ciclo agrícola, prueba del conocimiento astronómico que alcanzó la cultura maya hace más de mil años.

¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo moderno?

Junto con la zona arqueológica mexicana fueron elegidas otras seis construcciones emblemáticas del mundo:

