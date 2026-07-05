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¿Cómo afectará la onda tropical 15 afectará a México? Así el clima este domingo 5 de julio

¿Cómo afectará la onda tropical 15 al país? Conoce el pronóstico del clima para este domingo 5 de juli y qué estados espn lluvias durante la jornada.

Clima en México este domingo 5 de julio 2026: onda tropical 15 afectará con lluvias intensas
Clima en México este domingo 5 de julio 2026: onda tropical 15 afectará con lluvias intensas|Azteca Noticias

Escrito por: Alejandra Gómez

Con paraguas en mano y chamarra puesta porque el clima en México para este domingo 5 de julio estará marcado por lluvias de diversa intensidad en gran parte del país debido a la interaccion de varios sistemas meteorológicos, entre ellos la onda tropical 15, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Estados afectados por lluvias y granizo este domingo 5 de julio 2026

Debido a un canal de baja presión sobre la Mesa del norte, en interacción con inestabilidad atmosférica, además de la onda tropical núm. 15 que se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del norte, occidente, centro y sur del territorio nacional.

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (noreste), Nayarit (norte y este), Zacatecas (suroeste y sur), Jalisco (norte, sur y sureste), Michoacán (oeste y sur), Estado de México (sur), Morelos, Guerrero (noreste y sureste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (sur), Colima, Aguascalientes, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Campeche (norte y este).
  • Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.
  • Lluvias aisladas: Tabasco.

Altas temperaturas afectaran a más de 7 estados

Por otra parte, continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana afectará a más de 10 estados.

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
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