¿Cómo afectará la onda tropical 15 afectará a México? Así el clima este domingo 5 de julio

Con paraguas en mano y chamarra puesta porque el clima en México para este domingo 5 de julio estará marcado por lluvias de diversa intensidad en gran parte del país debido a la interaccion de varios sistemas meteorológicos, entre ellos la onda tropical 15, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Estados afectados por lluvias y granizo este domingo 5 de julio 2026

Debido a un canal de baja presión sobre la Mesa del norte, en interacción con inestabilidad atmosférica, además de la onda tropical núm. 15 que se desplazará frente a las costas de Jalisco y Colima, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del norte, occidente, centro y sur del territorio nacional.



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (noreste), Nayarit (norte y este), Zacatecas (suroeste y sur), Jalisco (norte, sur y sureste), Michoacán (oeste y sur), Estado de México (sur), Morelos, Guerrero (noreste y sureste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte).

: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Sinaloa (noreste), Nayarit (norte y este), Zacatecas (suroeste y sur), Jalisco (norte, sur y sureste), Michoacán (oeste y sur), Estado de México (sur), Morelos, Guerrero (noreste y sureste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sonora (sur), Colima, Aguascalientes, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Campeche (norte y este).

: Sonora (sur), Colima, Aguascalientes, Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Campeche (norte y este). Intervalos de chubascos : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Lluvias aisladas: Tabasco.

Si quieres conocer los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en #México y los efectos que generartán esta noche y mañana en territorio nacional, ingresa a https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/QdYnvR7Uy0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 5, 2026

Altas temperaturas afectaran a más de 7 estados

Por otra parte, continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana afectará a más de 10 estados.

El comportamiento de las #Temperaturas más altas que se registran en #México puedes seguirlo diariamente con nuestros mapas de temperatura máxima que se encuentran en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/ZfH0R5eL5v — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 4, 2026