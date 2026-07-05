¿Habrá tormenta eléctrica en pleno juego? Este será el clima para el partido México vs. Inglaterra en el Estadio CDMX

¿Tlaloc descansará por el partido de la Selección? El histórico encuentro entre México vs. Inglaterra paralizará por completo a la capital del país; sin embargo, las dudas sobre el clima en la CDMX para este 5 de julio 2026 cada vez son mayores; te compartimos el pronóstico para este domingo.

El partido entre México e Inglaterra inicia a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, uno de los encuentros más importantes para la Selección.

¿Lloverá en la partido México vs. Inglaterra hoy?

La respuesta es SÍ. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que habrá probabilidad de fuertes lluvias y posible caída de granizo para tarde de este domingo 5 de julio 2026 , pero ¿habrá lluvia en el partido México vs. Inglaterra?

¿A qué hora empieza a llover en el Estadio CDMX? Clima para el México vs. Inglaterra este domingo

¡Toca sacar el impermeable! El reporte meteorológico apunta que los primeros chubascos podrían comenzar por la tarde de este domingo; te compartimos el pronósticos del clima en CDMX para el partido entre México e Inglaterra.

16:00 a 18: horas - Antes del partido de la Selección

Comienza la probabilidad de lluvia con chubascos dispersos, rachas de viento de 45 km/h, posible actividad eléctrica y caída de granizo.

La temperatura podría rondar entre los 24 a 21°C.

18:00 a 20:00 horas - Clima durante el México vs. Inglaterra

¡En pleno encuentro mundialista! 18:00 a 20:00 horas. Es el horario más crítico.

Se pronostican fuertes lluvias durante el partido México vs. Inglaterra, además de rachas de viento de 45 a 50 km/h, posible actividad eléctrica y una alta posibilidad de caída de granizo.

Para la tarde de este domingo 5 de julio 2026, la temperatura oscilará entre los 21 a 18°C.

20:00 - 22:00 horas - Clima para después del partido

Después del partido las tormentas podrían ceder un poco y convertirse en lluvias ligeras, bajara la actividad eléctrica. El clima se sentirá frío, alcanzado los 18 a 16°C.

Consulta el informe sobre las condiciones meteorológicas para mañana, durante el partido de México contra Inglaterra, en el Estadio Ciudad de México.



Se prevén chubascos antes del encuentro y lluvias fuertes durante el partido.



Mantente informado y toma precauciones.… pic.twitter.com/8WY7nWZiFL — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 4, 2026

¿Saldrás a ver el México vs. Inglaterra? Recomendaciones por lluvias en CDMX

Si asistirás al Estadio de la Ciudad de México o a algún establecimiento para ver el México vs. Inglaterra, la La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió algunas recomendaciones por el pronóstico de lluvias para la tarde de este domingo 5 de julio 2026.

