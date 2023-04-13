Encuentran a 6 presos ahorcados en una cárcel de Ecuador

En una cárcel de Guayaquil, Ecuador, fueron hallados seis presos ahorcados en un mismo pabellón, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

El corporativo detalló mediante un comunicado de prensa que los custodios encontraron los cadáveres en sus celdas durante la revisión de pabellones, sin precisar si los cuerpos presentaban señales de violencia.

“Servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, durante la revisión de pabellones en el CPL Guayas N°1, identificaron a seis personas privadas de su libertad suspendidas”, se lee en el documento.

#Boletín | Servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) recibieron kits de uniformes. Estas gestiones se replicarán en los 35 centros penitenciarios a escala nacional.



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Los servidores penitenciarios dieron aviso a las autoridades para proceder con el levantamiento de los cuerpos. Debido a la entrada de ambulancias en la cárcel, varias personas se aglomeraron en las afueras para pedir información sobre sus familiares presos.

Medios locales indicaron que los seis presos ahorcados se encontraban en el pabellón 5, lugar que presuntamente es controlado por una banda delictiva conocida como Las Águilas, dedicada a extorsionar a los presos.

Violencia en las cárceles de Ecuador

El hallazgo de los seis presos ahorcados es una muestra más de la violencia e impunidad que se vive en las cárceles de Ecuador. Apenas, el pasado 5 de abril se reportó un enfrentamiento en la prisión de máxima seguridad La Roca, que dejó tres presos muertos.

En 2022 se reportaron más de 100 reclusos asesinados en diferentes eventos. Un año antes, se registró la peor de las matanzas carcelarias que dejó 119 víctimas, muchas de ellas degolladas o desmembradas.

Ecuador enfrenta la peor de las crisis de violencia carcelaria, aunque el presidente, Guillermo Lasso, asegura que se trata de choques entre bandas rivales vinculadas al narcotráfico.