“Por Infiel": Encuentran a hombre desnudo y emplayado a un árbol con letrero en Tijuana

Los habitantes de la colonia Delicias 1, en Tijuana, Baja California, fueron testigos de una escena que rompió con la rutina de violencia habitual en la frontera, mezclando el horror con la incredulidad. El pasado martes 3 de febrero, un hombre fue localizado amarrado a un árbol, totalmente desnudo y emplayado, expuesto al escarnio público.

A diferencia de los mensajes amenazantes del crimen organizado , la cartulina fosforescente pegada a su pecho revelaba un motivo pasional: "Por infiel". De acuerdo con vecinos de la zona, el hombre habría pasado varias horas atado, generando sorpresas e indignación por el suceso.

Vecinos encuentran a hombre emplayado a árbol

El hallazgo se dio a plena luz del día, atrayendo la mirada de transeúntes y automovilistas. Antes de la llegada de las autoridades, la escena fue documentada por testigos cuyos videos ya circulan en redes sociales , mostrando reacciones que oscilaban entre la lástima y la burla ante el brutal castigo marital.

"No mames, pobre tío... Ve, wey... Se pasaron de lanza, pero pues...", se escucha comentar a unos jóvenes en uno de los clips virales, mientras la víctima, inmovilizada por capas de plástico transparente contra el tronco, permanecía en silencio.

Policías resguardan a hombre emplayado a árbol en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona privada de su libertad en la vía pública. Al arribar, confirmaron que el sujeto no presentaba heridas graves a simple vista, aunque sí signos de hipotermia y aturdimiento por la situación.

Los oficiales cortaron el plástico para liberar al hombre, quien fue asegurado para su valoración médica. Aunque el cartel justificaba el acto como una venganza por una traición amorosa, las autoridades abrieron una carpeta de investigación, ya que los hechos constituyen delitos como privación ilegal de la libertad y agresiones, independientemente de los conflictos de pareja que los hayan detonado.