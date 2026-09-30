Más de 16 horas bajo el agua: encuentran cuerpo en un dique tras fuertes lluvias en Ciudad Juárez

Bomberos localizaron bajo el agua el cuerpo de un hombre que, según vecinos, cayó a un dique en Ciudad Juárez, Chihuahua durante las intensas lluvias.

El operativo se extendió por más de 16 horas. Protección Civil y bomberos utilizaron una lancha para recorrer la zona y una bomba para comenzar a extraerlo. La Fiscalía de Chihuahua quedó a cargo de la identificación de la víctima.

¿Qué pasó con el hombre que cayó al dique?

Los vecinos contaron que durante la noche escucharon gritos de una persona que pedía auxilio. Sin embargo, la inundación de las calles y viviendas dificultó que pudieran salir a ayudar.

Daniel Herrera, habitante de la zona, explicó que tuvo que salir por el techo de su casa debido al nivel del agua.

El sitio donde ocurrió el incidente es un parque que, de acuerdo con los habitantes y las autoridades, suele convertirse en un dique cada vez que llueve. El agua que baja desde las zonas altas arrastra basura, piedras, ramas y otros objetos hasta ese punto.

Durante las primeras horas de búsqueda, los cuerpos de emergencia encontraron únicamente lo que parecía ser la suela o plantilla de un zapato, sin poder confirmar entonces si pertenecía al hombre desaparecido.

Emergencia en Ciudad Juárez por fuertes #lluvias



Bomberos y Protección Civil buscan a una persona que habría sido arrastrada por la corriente en la zona de Zaragoza.



Las inundaciones provocaron severas afectaciones y mantienen activos los operativos de rescate. Además,… pic.twitter.com/rDpTsSTZaR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2026

¿Cómo fue el rescate en el dique de Ciudad Juárez?

Bomberos realizaron recorridos durante toda la noche y madrugada con una lancha, mientras revisaban el fondo del dique.

Después comenzaron a utilizar una motobomba para reducir el nivel del agua y tener mayor visibilidad. El director de Protección Civil municipal, Sergio Rodríguez, explicó que la estrategia era disminuir el nivel hasta contar con mejores condiciones para localizar a la persona.

Finalmente, el cuerpo fue encontrado y extraído durante la tarde del martes, más de 16 horas después de que se reportara la caída.

La Fiscalía de Chihuahua realizará los procedimientos correspondientes para confirmar oficialmente la identidad.

¿Por qué se inundó esta zona de Ciudad Juárez?

La lluvia provocó que el agua descendiera desde las partes altas y terminara concentrándose en el parque, convertido en un dique.

Protección Civil señaló que la basura acumulada en rejillas, drenajes, arroyos y canales también dificulta el desalojo del agua y puede provocar que las inundaciones permanezcan durante más tiempo.

¡La tormenta duró 10 minutos y Ciudad Juárez quedó bajo el agua!



Una fuerte tormenta provocó inundaciones en calles y avenidas de #CiudadJuárez y El Paso, #Texas, además de cierres de puentes y un caos vial.



En medio de la emergencia, jóvenes aprovecharon sus carritos de… pic.twitter.com/EhdruXAGPo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

En la zona, varias familias quedaron temporalmente sin poder entrar o salir de sus viviendas. Algunas fueron evacuadas como medida preventiva, mientras otras permanecieron resguardadas en sus casas.

El propio director de Protección Civil explicó que todavía existe riesgo de nuevas lluvias relacionadas con los remanentes del huracán Polo.

¿Seguirán las lluvias en Ciudad Juárez?

Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones fuertes y repentinas capaces de generar inundaciones rápidamente.

Por ello, Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y reducir la velocidad al conducir, especialmente ante los llamados “espejos de agua”.

La recomendación es evitar salir si no es necesario y, ante una evacuación, seguir las indicaciones de las autoridades. En Ciudad Juárez permanecen habilitados seis albergues y alrededor de 40 centros comunitarios que pueden ser utilizados en caso de ser necesario.