La corriente se lo llevaba: policías rescatan a un perro en Ciudad Juárez, Chihuahua

Una tormenta de apenas unos minutos convirtió varias calles y arroyos de Ciudad Juárez, Chihuahua en fuertes corrientes de agua. En medio de la emergencia, policías municipales escucharon los gritos de vecinos que pedían ayuda por un perro que había caído a uno de estos cauces.

Los agentes se acercaron y encontraron al lomito siendo arrastrado por la corriente. Después de varios minutos de maniobras, lograron sacarlo antes de que el agua lo llevara.

El rescate ocurrió mientras Chihuahua enfrenta condiciones de lluvia y viento asociadas con los remanentes del huracán Polo, el ingreso de humedad y el desplazamiento de un sistema frontal.

¿Qué pasó con el perro durante la tormenta en Ciudad Juárez?

Las lluvias provocaron corrientes en distintas avenidas, arroyos y terrenos ubicados en zonas de desnivel. En uno de estos puntos, el agua arrastró al perro.

Los policías municipales realizaban labores en la zona cuando escucharon a los vecinos pedir ayuda. Al acercarse, localizaron al animal dentro de la corriente y comenzaron las maniobras para ponerlo a salvo.

Finalmente, los agentes consiguieron rescatarlo antes de que la fuerza del agua lo arrastrara fuera de su alcance.

El momento ocurrió durante una jornada en la que las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y fuertes rachas de viento.

¿Qué municipios de Chihuahua tendrán más lluvia?

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene activa la alerta amarilla y prevé acumulados de hasta 75 milímetros de lluvia, además de rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Las condiciones podrían afectar principalmente a Ocampo, Ascensión, Janos y Ciudad Juárez.

También se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en Ascensión, Casas Grandes, Chínipas, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera, Moris, Nuevo Casas Grandes y Uruachi.

En Casas Grandes, los acumulados estimados podrían alcanzar entre 28 y 75 milímetros, por lo que existe riesgo de inundaciones locales.

El llamado principal de las autoridades es evitar completamente el cruce de ríos, arroyos o calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.

Una corriente puede aumentar rápidamente y arrastrar personas o automóviles en cuestión de segundos, como ocurrió con el lomito rescatado en Ciudad Juárez.

Ante la lluvia, Protección Civil también recomienda reducir la velocidad, asegurar objetos que puedan salir volando y mantenerse alejados de árboles, postes, bardas y anuncios que puedan caer.

Mientras las condiciones continúan, las corporaciones estatales y municipales mantienen el monitoreo desde la Torre Centinela.