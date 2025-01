Villahermosa, la ciudad de Centro, Tabasco , se convirtió en un lugar donde el miedo gobierna las calles a todas horas. Los robos, ataques a bares, homicidios dolosos, ha generado que ni sus propios habitantes se sientan seguros.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada este jueves por el INEGI, el 95.3% de los habitantes consideran que Villahermosa es insegura, liderando el primer lugar de ciudades más inseguras en México, pero ¿cómo es la vida diaria en la que ahora muchos llaman “Villasusto”?

Violencia en Villahermosa, Tabasco; una ciudad dominada por el miedo

“Ya no es Villahermosa, ya es susto” así es como Beatriz Zurita, habitante tabasqueña, resume el sentir de miles de habitantes, quienes han sido testigos de lo que es vivir en una ciudad golpeada por la narcoviolencia.

Con una estadística de 890 asesinatos registrados en 2024 y más de 60 homicidios tan solo en los primeros días de 2025, la ciudad enfrenta un clima de terror marcado por balaceras, narcobloqueos y ataques contra la población civil.

“Es un peligro andar en la calle. Los atentados son en cualquier lugar: en los supermercados, mercados y hasta en la puerta de tu casa” narró Rosario León, otra habitante:afectada.

¿Qué pasó con la estrategia de seguridad en Tabasco?

No es la primera vez que Villahermosa lidera el puesto de la ciudad más peligrosa de México, pues en 2027, gran parte de su población aseguró vivir con miedo. Pero entre 2022 y 2023 salió de los primeros diez lugares.

Las autoridades de ese entonces presumían una mejoría en seguridad , pero especialistas aseguran que las cifras pudieron haber sido manipuladas. Pero tarde que temprano, la realidad sale a flote, y la crisis que se vive en México no puede ser escondida.

“Sí se maquillaban cifras, claro que sí, y no dudo que ahora también quieran hacerlo. Inventaron conceptos como ‘generadores de violencia’, pero eso no es un delito real, no está tipificado,” declaró Sergio Antonio Reyes, integrante del Colegio de Abogados de Tabasco.

Hoy, la violencia no solo afecta las emociones de los habitantes, sino también sus economías. Comercios que antes cerraban tarde ahora bajan sus cortinas a las 7 de la noche. Las calles desiertas reflejan una sociedad que vive encerrada por miedo.

Expertos advierten que el gobierno busca normalizar la violencia y que esto ha llevado a una generación que vive en constante estado de alerta. Para muchos, salir de casa se ha convertido en un riesgo que no están dispuestos a correr.

“Antes cerrábamos a las 11 de la noche con largas filas; ahora, a las 7 ya no hay nadie. La gente huye a sus casas,” comparte un comerciante local.