¡INDIGNANTE! Enfermeras acusadas de maltratar y “drogar” a bebés para hacerlos dormir; sucedió en Argentina

Analía Bouhier y Yanina Andrea Bessolo son dos enfermeras acusadas de maltratar y “drogar” a bebés para hacerlos dormir, según revelaron las autoridades de Rosario en Argentina.

Estas enfermeras que trabajaron en el Sanatorio de Niños de Rosario, fueron fueron imputadas por maltratar y drogar a bebés internados en el área de Neonatología, con el fin de que las dejaran dormir o ver sus series favoritas.

Este caso, que ha causado gran indignación, ocurrió en mayo de 2022 cuando los bebecitos se pudieran dormir durante toda la noche y “para que no molesten” a sus “cuidadoras” que fueron imputadas por maltratar y suministrar medicina a los recién nacidos.

Enfermeras acusadas de drogar bebés para ver Netflix: Caso indignante en Argentina

Durante una audiencia, la fiscal Viviana O’Connell, acusó a Analía Bouhier, de 59 años y a Yanina Andrea Bessolo, de 53 años y será este miércoles 8 de mayo 2024, cuando el caso se discutirá ante la jueza Paula Álvarez; la fiscal explicó que una de las enfermeras lo hacía para poder ver Netflix durante la madrugada, mientras que la otra acusada lo hacía para poder dormir antes de irse a su otro trabajo.

La fiscal O’Connell reveló en el noticiero local “Telenoche Rosario” que “Nos llegó la denuncia el 14 de marzo del año pasado y tratamos de corroborar con testimonios de personas ajenas a la institución… Se tomaron muestras de sangre y orina de los bebés a cargo de esas personas y se pudo corroborar que en dos pacientes había sustancias. En uno, que no había sido indicada por el médico. En el otro, una cantidad que no se correspondía con la indicada”. Conforme a testimonios, estas enfermeras suministraban esas sustancias para que los bebés “no molestaran” en su turno, que era de 12:00 a 6:00 am.

🔴@telenocheRos - Impactante acusación a las ex enfermeras.



La fiscal Viviana O’Connell, que tomó intervención ante una denuncia interna de la institución que data de mayo de 2022, explicó detalles de la investigación:



🗣️ "Medicaban a bebés para que no molestaran y poder mirar… pic.twitter.com/2efWgHIyBY — elTresTV (@elTresTV) May 7, 2024

¡Escándalo en Argentina! Enfermeras acusadas de maltratar y drogar a bebés

Estas enfermeras están acusadas del delito de ejercicio ilegal de la medicina y abandono de persona:”Más allá de que eran enfermeras, trabajadoras de la salud, quienes pueden prescribir medicamentos o indicar la dosis son los médicos… Son personas de muchísima experiencia. Una de ellas, según testimonios, empezó a mostrarse cada vez más agresiva desde 2017, incluso con sus compañeros”, agregó la fiscal.

“Nos comunicamos con los papás. Aparentemente, todos los bebés están bien. De todas maneras, los tuvimos que poner al tanto de esta situación tan dolorosa, como así también a los médicos tratantes”, remató la fiscal en este caso que ha causado gran indignación en Rosario y ahora en las redes sociales.