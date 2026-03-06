VIDEO: Enfermero HumDash saca sonrisa a pacientes tras cantarles acapella

Un video captado el pasado 4 de marzo transformó la atmósfera de la sala de urgencias del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, en la CDMX. En las imágenes, un joven enfermerocon uniforme blanco interpreta a capela “Esclavo y Amo” de Javier Solís frente a la mirada atenta de los pacientes.

El protagonista de esta escena es Humberto Loyo Tovar, un enfermero de 27 años conocido en sus redes sociales como HumDash. Este viernes 6 de marzo, acudió al foro de Hechos AM para compartir la verdadera motivación detrás del acto viral.

“Lo hago con mucho corazón. Creo que no nada más es medicina y un diagnóstico, sino también recordar que somos humanos y que a veces esto nos puede ayudar a llevar la enfermedad un poquito más leve”, confesó el profesional de la salud.

#Entrevista | Música para sanar el corazón



Humberto Loyo Tovar, enfermero del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS, se volvió viral luego de interpretar la canción “Esclavo y Amo”, popularizada por Javier Solís, frente a pacientes en el área de… pic.twitter.com/8X9LutFh1h — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 6, 2026

¿Quién es HumDash? El paciente que pasó a enfermero y canta a los enfermos

La empatía de Humberto con las personas hospitalizadas nace de una experiencia personal límite. En el año 2019, antes de estudiar enfermería, él mismo ocupó una cama en ese hospital. Un accidente grave lo dejó internado por tres meses, con el riesgo latente de perder la capacidad de caminar.

Superar ese trauma físico le dio una nueva perspectiva.“El haber estado en esas circunstancias te hace ver la vida diferente. Si tú le pones las mejores vibras y la mejor actitud, la vida te sonríe”, relató en televisión este viernes.

Ese proceso de recuperación le reveló su verdadera vocación y lo impulsó a dedicar su vida al cuidado médico.

Música a la carta en urgencias de hospital en Lomas Verdes

Las serenatas en el hospital ocurren cada vez que la carga laboral lo permite. Humberto complace las peticiones de los internos para distraerlos de la rutina clínica, aunque tiene sus reservas con ciertos temas musicales.

A la par de su labor altruista y médica, Humberto compone sus propios temas y busca abrirse camino en la industria a través de plataformas como Spotify, donde el público puede encontrar su propuesta musical bajo el nombre de HumDash.

