Pánico en Guatemala: Excursionistas huyen tras erupción de volcán Santiaguito en pleno ascenso | VIDEO

Momentos de pánico se vivieron en Guatemala cuando un grupo de excursionistas fue sorprendido por una súbita erupción del volcán Santiaguito, obligándolos a huir para ponerse a salvo. Este incidente sucedió durante la jornada del pasado 20 de abril en el complejo volcánico ubicado en Quetzaltenango, donde los senderistas se encontraban cerca del cráter cuando comenzaron las explosiones.

Videos difundidos en redes sociales muestran el dramático momento en que las personas descienden apresuradamente mientras rocas, ceniza y gases volcánicos caen a su alrededor. De acuerdo con reportes oficiales, la actividad del Volcán Santiaguito registra explosiones débiles y moderadas, pero capaces de generar columnas de ceniza de hasta 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

🌋 And todays stupid award goes to....



They climbed to the top of Santiaguito Volcano in Guatemala yesterday even though there is a complete ban. pic.twitter.com/9lAzco7tLc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 21, 2026

Durante la erupción que sorprendió a los excursionistas, el volcán expulsó material incandescente, lo que generó un escenario de alto riesgo. A pesar del susto, no se reportaron personas lesionadas, según informaron autoridades locales.

¿Qué riesgos presenta actualmente el volcán Santiaguito?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene vigilancia constante debido a la actividad del volcán. Entre los fenómenos detectados se encuentran:

Extrusión de lava en bloques



Avalanchas volcánicas



Flujos piroclásticos de corto alcance.



Cabe decir que estos eventos pueden ser altamente peligrosos, especialmente para personas que se encuentran cerca del cráter.

El Santiaguito no es apto para ascenso turístico.



Su actividad puede cambiar en minutos. Respeta la restricción y evita tragedias. pic.twitter.com/HoeUKXyJ8L — Asistencia Turística 1500 (@Asistencia1500) April 20, 2026

¿Está permitido subir al volcán Santiaguito?

Las autoridades han establecido una zona de restricción de al menos cinco kilómetros alrededor del volcán, donde está prohibido el ingreso, permanencia o acampamiento; sin embargo, algunos senderistas continúan visitando la zona, lo que incrementa el riesgo ante eventos inesperados como el ocurrido.

VOLCÁN SANTIAGUITO REGISTRA EXPLOSIONES Y CAÍDA DE CENIZA EN ÁREAS CERCANAS.



Conoce más ingresando al siguiente enlace ➡️ https://t.co/sxmKlTzRia pic.twitter.com/AdC7qRdYWw — CONRED (@ConredGuatemala) April 21, 2026

Caída de ceniza y monitoreo constante del volcán en Guatemala

La actividad reciente también ha provocado caída de ceniza en comunidades cercanas, especialmente hacia el oeste y suroeste del volcán. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y seguir indicaciones oficiales para evitar riesgos.

El caso del volcán Santiaguito evidencia lo impredecible de los fenómenos naturales, además de la importancia de respetar las zonas restringidas. La pregunta es clara: ¿vale la pena poner en riesgo la vida por acercarse a un volcán activo?