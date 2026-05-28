Enrique Inzunza pide licencia como senador en medio de acusaciones de EU por narcotráfico

El senador Enrique Inzunza Cázarez solicitó formalmente licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido en el Senado de la República. La noticia fue confirmada este mediodía por Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, quien validó la recepción del documento legislativo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el legislador de Morena rompió el silencio y aclaró los motivos de su separación, argumentando que su decisión responde a una estrategia para proteger la agenda legislativa de su partido frente a lo que calificó como una "campaña de desprestigio".

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.



En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

Cede el escaño a su suplente para las sesiones del Senado

En su comunicado, Inzunza Cázarez detalló que se encuentra en la Ciudad de México y que acudió a la sede de la Cámara Alta desde el día de ayer para participar en las sesiones extraordinarias programadas para los días 28 y 29 de mayo. Sin embargo, argumentó que prefiere dar un paso al costado en el Pleno.

La solicitud de licencia del legislador llega para formalizar una ausencia que ya venía arrastrando desde hace semanas en el Palacio Legislativo. Desde que estallaron los señalamientos internacionales que lo vinculan con presuntos nexos con el crimen organizado, Enrique Inzunza dejó de asistir físicamente a cumplir con sus obligaciones laborales en la Cámara Alta y en las sesiones de la Comisión Permanente.

A pesar de no asistir a trabajar, el legislador siguió recibiendo su sueldo de 132 mil pesos mensuales.

¿De qué se le acusa a Enrique Inzunza?

Por un lado, informes de inteligencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo identifican como un eslabón clave en la estructura operativa de "Los Chapitos", la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

De Badiraguato al Senado: Las denuncias por acoso y narco que acechan a Enrique Inzunza

Se le señala de utilizar su influencia en el Poder Judicial y en la Secretaría de Gobierno para facilitar la logística y protección de este grupo criminal, convirtiéndose presuntamente en el enlace de confianza que permitía la simbiosis entre el poder estatal y el narcotráfico en la región de Badiraguato y Culiacán.