¡Atención viajeros! Este trámite pendiente en tu pasaporte mexicano podría impedirte salir del país

Viajar al extranjero puede convertirse en un dolor de cabeza desde antes de llegar al aeropuerto y más ahora que en redes sociales han comenzado a circular versiones sobre supuestas restricciones para mexicanos con pasaportes “antiguos” o sin chip electrónico, la realidad es más compleja y, sobre todo, menos alarmante de lo que se dice.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sí mantiene reglas claras para quienes planean salir del país, pero no existe una disposición oficial que prohíba viajar por no contar con pasaporte electrónico o por no haber realizado una supuesta “actualización biométrica”.

¿Qué sí revisan las autoridades antes de dejarte viajaral extranjero?

¡Ojo y toma nota! El pasaporte mexicano sigue siendo el documento principal para acreditar identidad y nacionalidad fuera del país. Por eso, aerolíneas y autoridades migratorias suelen revisar varios puntos antes de permitir el abordaje.

Entre los problemas más comunes que pueden frenar un viaje están:.



Vigencia insuficiente para entrar al país de destino.

Documento roto, mojado o alterado.

Datos ilegibles.

Diferencias importantes entre el pasaporte y otras identificaciones.

Falta de visa o permiso migratorio.

Por eso, expertos en viajes recomiendan revisar el pasaporte con meses de anticipación y no esperar a la semana del vuelo para detectar errores o daños.

¿El pasaporte electrónico invalida los antiguos?

México ya emite pasaportes electrónicos con chip integrado y medidas de seguridad avaladas por estándares internacionales de aviación. Este modelo incluye datos biométricos y busca hacer más seguros los controles migratorios, pero aunque exista este, no significa que los anteriores ya no sirven o se vuelva obligatorio cambiarlos.

Hasta el momento, la SRE no ha publicado una regla general que impida entrar o salir de México por no tener pasaporte electrónico.

¿Qué trámite del pasaporte mexicano podría impedirme salir de viaje del país?

La respuesta es corta, aunque hay muchos puntos a considerar, uno que directamente frenaría tus vacaciones sería la renovación del pasaporte. Si el documento está vencido, próximo a vencer o deteriorado, eso sí puede impedir que una aerolínea permita el abordaje o que autoridades migratorias soliciten revisiones adicionales.

También puede haber complicaciones cuando:



El pasaporte tiene menos vigencia de la exigida por el país de destino.

tiene menos vigencia de la exigida por el país de destino. Existen cambios de nombre o diferencias en datos personales.

La fotografía ya no coincide claramente con la apariencia actual.

El documento presenta daños físicos o alteraciones.

En consulados mexicanos, además, las personas que renuevan el pasaporte deben presentarse físicamente y someterse nuevamente a toma de biométricos como parte del proceso oficial.

¿Cuánta vigencia debe tener el pasaporte mexicano para viajar?

Aunque no existe una guía total para viajar, la recomendación general de la SRE es viajar con al menos seis meses de vigencia restante en el pasaporte. Aunque no todos los países lo exigen, hacerlo ayuda a evitar rechazos inesperados en aeropuertos internacionales.

Antes de comprar boletos o salir rumbo al aeropuerto, conviene revisar:



Fecha exacta de vencimiento.

Requisitos migratorios del país de destino.

Escalas internacionales.

Visa o permiso electrónico necesario.

Estado físico del documento.

En términos prácticos, si el pasaporte está cerca de vencer, lo más recomendable es renovarlo antes del viaje.