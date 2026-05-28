Diputados aprueban comisión para investigar nexos de candidatos con el crimen organizado

Tras una sesión maratónica que cumplió 24 horas continuas de debate, acusaciones mutuas y reparto de culpas, la mayoría integrada por Morena, el Partido Verde y el PT en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la creación de una comisión especial encargada de verificar la integridad de los candidatos en futuras elecciones. El objetivo declarado de este nuevo organismo será blindar los procesos electorales y evitar que aspirantes con vínculos con el crimen organizado compitan por un cargo público.

La votación en el Pleno de San Lázaro evidenció la profunda división entre los bloques legislativos:



A favor: 316 votos provenientes de las bancadas de Morena, PVEM y PT.

316 votos provenientes de las bancadas de Morena, PVEM y PT. En contra: 123 votos de la oposición.

123 votos de la oposición. Abstenciones: 0 votos.

Con este respaldo en lo general, el bloque oficialista avaló reformas clave a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Tras la votación, el dictamen pasó de inmediato a la discusión en lo particular para el desahogo de las reservas.

El INE tendrá facultad para indagar perfiles con apoyo de seguridad

La modificación legal faculta directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) para diseñar e implementar esta Comisión de Integridad. La principal herramienta de este nuevo órgano será su capacidad legal para solicitar información detallada y expedientes a los cuerpos de seguridad del Estado sobre cualquier persona que aspire a un puesto de elección popular.

Con esto, el árbitro electoral ya no dependerá únicamente de las declaraciones de "buena fe" o de las cartas de antecedentes no penales que entregan los partidos, sino que podrá cruzar datos con instituciones de inteligencia y seguridad pública para emitir un dictamen sobre la viabilidad de los perfiles antes de que arranquen las campañas oficiales.

Sesión de 24 horas entre acusaciones de "narcopolítica"

El fondo de la discusión técnica quedó prácticamente rebasado por el choque político en la tribuna. A lo largo de un día entero de sesión continua, legisladores de Morena y del PAN intercambiaron acusaciones directas y señalamientos de mantener nexos con la delincuencia organizada.

Hoy vivimos una tragedia: en México gobierna un narco partido. Exigimos que se detenga a Rubén Rocha Moya de inmediato y que se le extradite conforme al tratado internacional del que México es parte. pic.twitter.com/FWaAglLx4y — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 5, 2026

Mientras el bloque oficialista utilizó el micrófono para recordar casos históricos de corrupción y ligas criminales de administraciones pasadas, la oposición reviró señalando presuntas omisiones y complicidades actuales en diversas regiones del país. En medio de este clima de descalificaciones y con pancartas de ambos lados acusando la existencia de "narcopolíticos", los diputados continuaron con el debate en lo particular para definir los candados específicos y el alcance real que tendrá la comisión frente a las prerrogativas de los partidos políticos.