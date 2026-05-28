Resumen de los temas más relevantes de la mañanera hoy 28 de mayo

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la presidente de la República expuso las posturas oficiales frente a la cooperación internacional y los lineamientos de la política interna. En Azteca Noticias te presentamos un resumen de lo que trató la sesión.

¿De qué trató la conferencia mañanera hoy 28 de mayo?

El secretario de Salud, David Kershenobich, encabezó la presentación de un paquete de inversión por un total de 21 mil millones de pesos destinado al sector farmacéutico, vinculado a las estrategias de desarrollo del Plan México. Durante la sesión, directivos de empresas globales del cuidado de la salud detallaron sus respectivos proyectos: la firma Abbott anunció un monto de 3 mil 500 millones de pesos para la creación de una nueva instalación, mientras que la compañía Bristol Myers Squibb reportó una inversión orientada al fortalecimiento de la soberanía sanitaria del país.

La presidente se refirió a las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a operativos recientes en los estados de Chihuahua y Sinaloa. Se puntualizó que las investigaciones federales se centran en esclarecer los detalles sobre la participación de agentes extranjeros en territorio nacional, enfatizando que toda colaboración bilateral debe ceñirse estrictamente al marco legal y al respeto de la soberanía.

