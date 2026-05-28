INE suspende módulos y citas por la Copa Mundial de la FIFA 2026™; qué pasará con tu credencial para votar

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo modificará la movilidad y la seguridad en ciudades sede de México, también tendrá un impacto en el trpamite o renovación de la credencia para votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

Recientemente confirmaron que varios de sus Módulos de Atención Ciudadana suspenderán actividades durante algunos partidos mundialistas, especialmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sedes de la justa.

La medida forma parte de los operativos especiales que se implementarán alrededor de estadios y zonas de alta concentración por el torneo internacional. Y aunque el organismo asegura que la mayoría de los módulos seguirá operando normalmente, quienes tengan una cita próxima deberán revisar con atención las fechas.

¿Qué módulos del INE cerrarán por los partidos del Mundial?

¡Ojo a esto! No conformes con el Home Office que tendrán, el INE informó que habrá cierres totales y parciales en oficinas ubicadas cerca de las sedes mundialistas, principalmente por temas de logística, seguridad y movilidad.



En la Ciudad de México, todos los módulos permanecerán cerrados el 11 de junio, fecha programada para la inauguración del torneo.

En Nuevo León, ningún módulo abrirá los días 24 y 29 de junio, cuando Monterrey reciba partidos de la justa deportiva.

En Jalisco solamente habrá afectaciones en Zapopan, donde un módulo dejará de operar los días 11, 18, 23 y 26 de junio.

El instituto explicó que estas medidas fueron recomendadas por integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia y que buscan evitar afectaciones mayores derivadas de los operativos especiales que acompañarán al Mundial.

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INE anuncia Home Office por Copa Mundial de la FIFA 2026™

Además de los cierres en módulos, el INE confirmó que parte de sus operaciones administrativas se realizará bajo modalidad de trabajo a distancia entre el 1 de junio y el 12 de julio.

El organismo aclaró que el resto de los más de 800 módulos distribuidos en el país continuará brindando atención en horarios habituales, por lo que la mayoría de los ciudadanos todavía podrá realizar trámites sin cambios importantes, aunque habría que estar muy atentos a todo lo que diga el organismo en los próximos días.

¿Qué pasa si no renové mi credencia para votar antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Si ya tenías cita programada en alguno de los módulos afectados por cierres, ahí es donde vendrá el problema, y es que el proceso podría retrasarse debido a las reprogramaciones anunciadas por el INE.

Y aunque el instituto aseguró que reagendará automáticamente las citas afectadas, eso no evita que algunas personas enfrenten complicaciones si necesitan su INE para otros trámites inmediatos.

¿Qué deben hacer quienes tengan cita en junio?

Si eres de los desafortunados que tienen cita para recoger la credencia para votar en el mes mundialista, la recomendación es revisar constantemente el estatus de la cita y mantenerse atentos a los canales oficiales del INE, aunque es muy probable que en caso de cambios el propio instituo te haga llegar un mensaje para reagendar.

Además, el organismo puso a disposición el servicio de INETEL en el número 800 433 2000 para resolver dudas relacionadas con módulos, horarios y reprogramaciones.

