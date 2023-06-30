¿Cuándo entra en vigor la ley antimigrante Florida?

Florida está a unas horas de convertirse en el estado de Estados Unidos con las leyes más severas contra los migrantes indocumentados debido a la norma SB 1718 aprobada por el gobernador Ron DeSantis, ¿cuando entrará en vigor la ley antimigrante Florida y cómo afectará?

¿Qué es la ley antiinmigrante SB 1718 en Florida?

La ley antiinmigrante 1718 propone criminalizar a los migrantes indocumentados que viven en Florida, por lo que muchos decidieron abandonar el estado antes de que el estatuto entre en vigor el próximo 1 de julio.

Esta legislación no solo va contra los migrantes, también contra quienes los rodean y protegen , ya que la ley propone severas sanciones a quienes los transportan, emplean y hasta para quienes les ofrezcan servicios médicos.

La ley 1718 obliga a todas las empresas de Florida a certificar el estatus migratorio de sus empleados, quienes contraten gente sin documentos serán multados con hasta mil dólares al día.

Los hospitales también serán obñigados a pedir el estatus migratorio de los pacientes para que puedan ser atendidos e informar trimestralmente al gobierno de Florida, quienes no cumplan serán sancionados.

Ningún conductor podrá transportar migrantes indocumentados, quienes lo hagan serán acusados de tráfico de personas, por lo que podrían ser multados y hasta llevados a prisión.

Protestas contra la ley antiinigrante SB 1718 en Florida

El 1 de junio, un mes antes de que entrara en vigor la ley antiinigrante de Florida, decenas de hispanos protestaron por la legislación bajo el lema “Un día sin migrantes”, por lo que muchos empleados no se presentaron a su trabajos.

Los trabajadores y empresas pidieron a los hispanos quedarse en casa para manifestarse contra una de las leyes más duras para personas indocumentadas en Estados Unidos.

Asimismo, el grupo de derechos de los hispanos Lulac, pidió a los migrantes, sin importar en qué estado vivan, no viajar a Florida. Aunque no funcionó esta presión, ya que parece imposible que a unas horas, esta ley se eche para atrás.

