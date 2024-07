Mujer arrastrada por auto en Neza, Edomex, podría perder una de sus piernas

Una mujer identificada como Elide Ángeles, de 36 años, fue atropellada y arrastrada por varios metros por un auto el pasado 17 de junio de 2024 en el municipio de Neza, en el Estado de México.

El momento fue captado por un video que fue difundido en redes sociales. El hecho ocurrió en la calle San Rafael en la colonia ampliación Vicente Villada.

Después de ser embestida y arrastrada algunos metros, la mujer se quedó tirada en el suelo, mientras se escuchan gritos de personas que se percataron de la agresión. El conductor del auto blanco se dio a la fuga.

"¿Qué madre necesitas tener en la cabeza para ser tan malo?"



En Neza, #Edomex, un sujeto a bordo de un automóvil arrastró y atropelló a una mujer, quien se encuentra grave en el hospital.



Ahora la Fiscalía del estado está tras él. "No hay nada que justifique lo que se ve en ese… pic.twitter.com/J6rgYbYVqv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 18, 2024

Detienen a conductor que atropelló a mujer en Neza

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer el 21 de julio que detuvo al conductor del auto blanco que atropelló y arrastró a una mujer en el municipio de Nezahualcóyotl.

El presunto agresor fue identificado como Eduardo “N”, quien se encontraba escondido en el estado de San Luis Potosí. Las autoridades de esa entidad ayudaron a localizarlo y arrestarlo.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx localizaron y detuvieron en #SanLuisPotosí, con la colaboración de @FiscaliaSLP a Eduardo "N", investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa por hechos registrados en #Nezahualcóyotl, #Edoméx, el pasado jueves 18 de julio cuando… pic.twitter.com/Fh0cBHuzal — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) July 21, 2024

El sujeto fue trasladado al Estado de México para posteriormente presentarlo ante un juez del Centro de Reinserción Social en Nezahualcóyotl, donde se comenzará su proceso por la agresión contra la mujer. Actualmente es investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía mexiquense señalaron que se debe considerar inocente hasta que se demuestre lo contrario.

No quiso ir a hotel y por eso la atropelló, cuenta la mamá de Alide

La señora Esther Reyes, madre de Elide Ángeles, la mujer de 36 años que fue arrollada el 18 de julio en Neza, aseguró que su hija sí conocía a Eduardo “N”, el sujeto que conducía el vehículo que la arrastró varios metros.

Dijo que Elide conocía a su agresor. “Sí lo conoce, pues porque no quiso acceder a ir con él al hotel, eso fue”, dijo Esther Reyes Paz, mamá de Elide.

La mamá de Elide aseguró que su hija es reportada como grave, pero estable. Se está en espera de su traslado a otro hospital. Actualmente se encuentra en el Gustavo Baz, ahí mismo en Neza.

“Se encuentra grave, pero estable, lo único que están haciendo es dándole calmantes y antibióticos para que no se le vaya a infectar sus heridas, pero ella sigue igual, tiene todas sus fracturas es lo que más preocupa, es que mi hija vaya a perder su brazo, no la han atendido. Me preocupa la salud de mi hija”, dijo Esther Reyes Paz, mamá de Elide.

Elide vive en Chimalhuacán, tiene dos hijos de 11 y 17 años, presenta fractura en cadera, cráneo y una lesión que podría provocar la amputación de una de sus piernas. Están esperando su traslado a otro hospital.

“No la han podido trasladar, ya tiene 5 días, pues están buscando un hospital donde la acepten, pero mi hija sigue con sus fracturas. Me han pedido medicamentos, se los he comprado, me están pidiendo ahorita un colchón para que no se le hagan llagas porque no se puede mover mi hija”, dijo Esther Reyes Paz.