Entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamás en Gaza

Un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás alcanzado con la mediación de Egipto, entró en vigor a las 02:00 am del viernes, hora local, entre Israel y las milicias lideradas por Hamás, el Movimiento de Resistencia Islámica.

En punto de las 02:00 de la mañana, los altavoces de las mezquitas de toda Gaza gritaron "Allahu Akbar" (Dios es grande) celebrando el final de más de 11 días de enfrentamientos entre Israel y Hamás.

Los milicianos efectuaron dispros al aire, mientras docenas de miles de personas salieron a las calles silbando y gritando "Allahu Akbar".

في مشهد مهيب.. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يهتفون للمقــ,,اومة وانتصار #غزة في الأقصى المبارك.#فلسطين_تنتصر#Gaza pic.twitter.com/brDp5KlF7v — فراس الماسي | Firas Almasi (@FAlmasee) May 21, 2021

El brazo armado de Hamás anunció que detuvo el lanzamiento de proyectiles en respuesta a un alto el fuego alcanzado con Israel tras la mediación de Egipto, además del apoyo de Catar, las Naciones Unidas y otros países participaron en la mediación.

Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, señaló que tenían preparada una serie de ataques militares que cubren todo Israel desde la ciudad de Haifa, en el norte, hasta la ciudad de Ramon, en el sur, sin embargo respondieron al alto el fuego para observar el comportamiento del enemigo hasta las 2:00 de la mañana del viernes.

Abu Obeida : Decimos claramente que hemos preparado un ataque que cubra todo #Palestina desde Haifa hasta Ramón, pero hemos respondido al alto el fuego para vigilar el comportamiento del enemigo hasta las 2 de la madrugada del viernes.#WakeUpUNOForPalestine #PalestineWilIBeFree pic.twitter.com/7lWdnR9Aon — ربما ريما ‏𓂆 (@maybereem_h) May 20, 2021

Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás:

Comenzar o no los ataques con proyectiles depende del comportamiento del enemigo (Israel)".

Conforme a medios locales, Israel señaló que reanudará la acción militar en contra de Gaza si Hamás viola el alto el fuego y continúa lanzando cohetes hacia su territorio.

Consejo de seguridad de Israel y su alto al fuego entre Israel y Hamás|Amos Ben Gershom/GPO

11 días de ataques entre Israel y Palestina

Durante 11 días se elevó la tensión entre Israel y Palestina, los aviones de combate israelíes llevaron a cabo cientos de ataques aéreos en contra de la Franja de Gaza y las milicias de Hamás lanzaron cientos de cohetes contra Israel.

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Israel señaló que 12 israelíes murieron, incluidos dos niños, por los cohetes lanzados desde Gaza en contra pueblos y ciudades del centro y sur del país.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Gaza señaló que 232 palestinos murieron, incluidos 65 niños, y agregó que 1, 900 resultaron heridos en los últimos 11 días de enfrentamientos en la Franja de Gaza.

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