Hombre mató a un ladrón en su casa y ocultó el cadáver 15 años

Shane Snellman era un presunto ladrón que entró a una vivienda y el dueño, para evitar que le robara, lo mató con un disparo y mantuvo el cadáver dentro del inmueble durante 15 años, rodeado de ambientadores para ocultar el olor.

Los hechos ocurrieron en los suburbios de Sídney, Australia, todo comenzó en 2002, cuando Snellman entró a la casa de Bruce Roberts con la intención de robar; sin embargo, el hombre evitó el atraco al dispararle.

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Según agencias internacionales, Roberts mantuvo el cadáver en su casa y utilizó más de 70 ambientadores para que el olor del cuerpo no lo delatara.

El cadáver se encontró rodeado de ambientadores y oculto entre la basura

Bruce Roberts murió en 2017 por causas naturales, sus vecinos sospecharon que algo le había pasado ya que durante algún tiempo no recogió el correo que dejaban frente a su casa.

El hombre era un acumulador compulsivo, según sus vecinos, quienes relataron que casi nunca salía de su casa, donde además del cadáver del presunto ladrón se encontraron más de una docena de armas de fuego.

En mayo de 2018, después de su muerte, los servicios de emergencia ingresaron a la casa y encontraron el cadáver de Snellman, mientras que el cuerpo de Roberts estaba sobre una caldera.

Las personas que limpiaban la casa notaron que había una gran cantidad de basura acumulada en una habitación, al retirarla vieron el cadáver del presunto ladrón, que estaba rodeado de ambientadores para ocultar el olor.

|Crédito: 9News

La policía de Sídney determinó que Snellman pudo haber muerto entre el 18 y el 24 de octubre, aunque la investigación judicial está abierta, los agentes informaron que no contemplan otra causa que no sea la herida de bala que Roberts provocó en el cuello.

El cadáver estaba rodeado de ambientadores que presuntamente el dueño de la vivienda colocó de “manera consciente para enmascarar el olor”, señalaron los agentes, por lo que creen que no puede haber otro responsable de la muerte del joven.

Los miembros de la policía plantearon la posibilidad de que Snellman irrumpiera en la casa de Roberts para robar y financiar su adicción a las drogas, aunque la familia del presunto ladrón negó la veracidad de esa hipótesis.

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