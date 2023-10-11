Infonavit: Estos son los requisitos para obtener más de $60 mil pesos de ‘Equipa tu casa’

Remodelar el lugar en el que vivimos puede representar una gasto importante, por ello el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el programa ‘Equipa tu casa’, pero ¿Qué es y cómo funciona?

El nuevo programa de Infonavit brinda un apoyo económico para que las y los mexicanos puedan acondicionar su casa con electrodomésticos y otros artículos esenciales.

Saca tu Crédito Infonavit y solicita Equipa tu Casa, un monto adicional para que equipes, mejores o repares tu vivienda sin necesidad de endeudarte. pic.twitter.com/elZU7lNic6 — Infonavit (@Infonavit) September 6, 2023

¿Qué es el programa 'Equipa tu casa' de Infonavit?

De acuerdo con autoridades, el programa de ‘Equipa tu casa’ es un complemento a los créditos hipotecarios que otorga el Infonavit, y puede utilizarse para mejorar, reparar y remodelar ciertos espacios de los hogares en México, pero ¿Para qué puedo usar esta herramienta?

Reparación de algún elemento que se encuentre en mal estado (techos, pisos, puertas, etc).

Mejorar sistemas de agua potable o electricidad.

Instalar lámparas, gabinetes de baño, jardines, aire acondicionado, entre otros.

Adecuar la vivienda con elementos para personas con discapacidad o limitación física.

Recordemos que al no ser un producto de crédito independiente, solo se puede acceder a este nuevo programa al momento de inscribir el financiamiento para la compra de una vivienda.

¿Cuánto dinero da Infonavit con el programa 'Equipa tu casa'?

Si compras una casa nueva o una existente a través de alguno de los créditos de la institución como Crédito Infonavit o Infonavit total, podrás aprovechar de este financiamiento adicional.

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el monto de este nuevo programa oscila entre los 9 mil 461 pesos hasta los 63 mil 73 pesos mexicanos.

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¿Cómo solicitar el apoyo de más de 60 mil pesos de 'Equipa tu casa' de Infonavit?

El programa de ‘Equipa tu casa’ no solo esta dirigido a las y los trabajadores, sino también para aquellas personas que buscan emprender, por lo que si te interesa este programa, puedes solicitarlo de la siguiente manera:

Ingresa a “ Mi cuenta Infonavit ”.

”. Precalifícate.

Elige la opción Crédito Infinavit o Infonavit Total (para adquirir una vivienda nueva o existente).

o (para adquirir una vivienda nueva o existente). Envía el expediente con todos los documentos que se requieren.

Solicita ‘ Equipa tu casa ’, al momento de solicitar el crédito para tu vivienda.

’, al momento de solicitar el crédito para tu vivienda. Formaliza el crédito ante el notario.

Después de que se hayan firmado las escrituras de la casa, lo siguiente que debes hacer es solicitar la entrega de tus tarjetas, puedes hacerlo comunicándote al Centro de Contacto para poder acordar la fecha y el lugar de entrega, posteriormente deberás activarlas. Centro de Contacto: (55) 62662453.