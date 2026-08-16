¡Gana más de 19 mil pesos! Defensa abre vacantes con mínimo secundaria; ofrece seguro de vida militar y crédito automotriz

Si estás buscando una oportunidad laboral y tienes al menos estudios de secundaria , hay una convocatoria que puede interesarte; la Defensa abrió vacantes de reclutamiento para mujeres y hombres civiles que quieran incorporarse a la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo , con un sueldo mensual neto de 19 mil 60.77 pesos y diversas prestaciones.

Las vacantes de la Defensa contemplan beneficios que van más allá del salario , entre ellos seguro de vida militar, servicio médico para el trabajador y su familia, fondo de ahorro, vivienda, préstamos personales y crédito automotriz; antes de preparar tus documentos, es importante revisar si cumples con los requisitos establecidos para hombres y mujeres.

¿Cuánto pagan en las vacantes de la Defensa?

El salario señalado en la convocatoria es de 19,060.77 pesos mensuales netos , además de las prestaciones contempladas para quienes sean seleccionados.

Entre los beneficios aparecen vacaciones con goce de sueldo, beca escolar para los hijos, fondo de vivienda, préstamos personales, crédito para comprar terrenos, servicio de alimentación y vivienda en renta.

También se incluye seguro de vida militar y atención médica para el trabajador y su familia.

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¡Forma parte de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional!



¿Buscas una oportunidad para servir a México y desarrollarte profesionalmente? La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo invita a mujeres y hombres… pic.twitter.com/8tPDgAkBDB — @Defensamx (@Defensamx1) August 15, 2026

¿Qué estudios necesitas para participar?

Uno de los puntos que puede resultar más atractivos de estas vacantes para la Defensa es que el nivel mínimo de estudios solicitado es secundaria.

Para mujeres y hombres, la convocatoria establece una edad de 18 a 29 años; sin embargo, existen diferencias en algunos requisitos físicos y de estado civil.

En el caso de las mujeres se solicita una estatura mínima de 1.56 metros, mientras que para los hombres es de 1.63 metros. Ambos deben cumplir con un IMC menor a 25.

Estos son los documentos que debes preparar

Antes de iniciar el proceso, conviene tener lista la documentación solicitada; entre los requisitos aparecen solicitud de empleo con fotografía, certificado de estudios, acta de nacimiento con vigencia menor a tres meses, comprobante de domicilio, CURP actualizada y credencial para votar.

Los hombres también deberán presentar la cartilla del Servicio Militar Nacional.

La convocatoria solicita además Constancia de Situación Fiscal, firma electrónica y antecedentes no penales federales con la leyenda específica indicada para el proceso de contratación.

Hay requisitos diferentes para mujeres y hombres

Estas vacantes establecen algunas condiciones particulares; para mujeres se solicita ser soltera y no contar con más de una perforación en el lóbulo de la oreja; en hombres se pide ser soltero y no presentar perforaciones.

En ambos casos, los tatuajes no deben encontrarse en zonas visibles y tienen una dimensión máxima establecida de 10 por 10 centímetros.