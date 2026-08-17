¡Dólar más cerca de los 17 pesos! Así amanece el tipo de cambio en México para la penúltima semana de agosto 2026

¿Buen momento para cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense continúa alejándose de los 18 pesos para la penúltima semana del octavo mes del año, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy 17 de agosto 2026.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 17 de agosto 2026.

La moneda estadounidense registró una caída importante para el inicio de la penúltima semana de agosto, alcanzando su nivel más bajo en más de dos meses, ya que los operadores redujeron sus apuestas sobre un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos en un contexto de datos económicos más débiles, lo que dejó al euro en máximos de dos meses y al yen, maltrecho, en terreno más fuerte por ahora.

Precio del dólar se acerca a los 17 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 17 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.70 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el tercer lunes del octavo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense supera los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 17 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 17 de agosto 2026 en 63 mil 409 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.91% en comparación con su último cierre. Su primer alza para el inicio de la penúltima semana del octavo mes del año.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 079 mil 211 pesos por unidad.

Bitcoin inicia con ganancias la penúltima semana de agosto 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 17 de agosto 2026?

El precio del petróleo registraron un alza este lunes ante la falta de avances en los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto de Oriente Medio, aunque la ausencia de grandes interrupciones en el suministro limitó las ganancias.

