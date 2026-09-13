Era exlugarteniente de “El Chapo” Guzmán: Sentencian a más de 29 años a “El Flaco” Salgueiro

La Fiscalía General de la República, FGR, dictó una condena definitiva a quien fuera lugarteniente de uno de los capos que tuvo poder en gran parte de México, "El Chapo" Guzmán. Autoridades sentenciaron a más de 29 años a Noel Salgueiro Nevárez, alias "El Flaco" Salgueiro, tras las pruebas presentadas.

Condena de 29 años y multa económica

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, dio una sentencia de 29 años y tres meses de prisión contra Noel "N".

Además de la pena en cárcel, el juez le impuso una sanción económica que sube a los 378 mil 472 pesos tras acreditarse su responsabilidad penal.

La #FGR, obtuvo sentencia condenatoria de más de 29 años de prisión y multa de más de 378 mil pesos contra Noel "N”, por los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego, en ambos casos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Era… pic.twitter.com/Q96KXxtlh9 — FGR México (@FGRMexico) September 13, 2026

¿Quién es "El Flaco Salgueiro" y cómo operaba?

Noel Salgueiro Nevárez es identificado por las autoridades como fundador y líder de la facción criminal conocida como "Gente Nueva".

"El Flaco" operaba directamente como brazo armado y grupo de choque en Chihuahua.

Se le ubicó como uno de los lugartenientes principales al servicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien ahora se encuentra recluido en Estados Unidos.

¿Qué delitos le comprobó la FGR?

El Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba para ratificar la culpabilidad del imputado en los siguientes delitos:



Delincuencia organizada.

Posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

¿"El Flaco" Salgueiro estuvo detenido en Estados Unidos?

El historial de "El Flaco" Salgueiro contempla un largo proceso que inició desde hace más de diez años.



Fue capturado en octubre de 2011 por el Ejército sobre la carretera Los Mochis-Culiacán.

por el Ejército sobre la carretera Los Mochis-Culiacán. En diciembre de 2019 lo entregaron en extradición al gobierno de Estados Unidos.

lo entregaron en extradición al gobierno de Estados Unidos. En junio de 2026 la Interpol coordinó su entrega a México en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, cumplimentando la orden de reaprehensión en su contra.

¿En dónde va a cumplir su condena "El Flaco" Salgueiro?

Tras su llegada a territorio mexicano y el cierre del proceso de justicia en su contra, Noel "N" fue trasladado para ingresar al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde pagará su condena.