Detienen a familia del exalcalde de Coxquihui en Veracruz; se les acusa de nexos con “Gente Nueva”

Luego de un operativo estatal, cinco personas fueron detenidas en Veracruz por nexos con un grupo criminal conocido como “Gente Nueva”. Entre ellas, estarían familiares del exalcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega.

Edil de Morena que fue detenido en enero de 2025 por el asesinato de una persona, aunque desde 2019 ya contaba con antecedentes penales, entre ellos asociación delictuosa.

Detienen a familiares de exalcalde de Coxquihui, Veracruz

El Registro Nacional de Detenciones detalló que entre los detenidos se encuentran: Jose María "N", hijo del exedil, su hermana Rosa Guadalupe "N", además, se reportó la captura de Felicito, Julia y Juan "N".

Durante el cateo se aseguraron armas de fuego, autos y diversos objetos, que quedaron bajo el resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones.

Se presume que su captura estaría relacionado con un grupo criminal que opera en la región del Totonacapan, dedicado a actividades de extorsión, cobro de piso, secuestro y venta de drogas.

¿Quién es Reveriano Pérez Vega?

En enero de 2025, fue detenido el exalcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, también conocido como “El Pelón”, luego de ocupar la presidencia municipal en dos periodos correspondientes de 2008-2010 y 2014-2016.

Antes de su captura, Pérez Vega había decidido reelegirse al cargo, pero esta vez como aspirante a la alcaldía de Coxquihui por el partido Morena. Sin imaginar que, la Fiscalía del Estado de Veracruz emitió una orden de aprensión en su contra por el delito de homicidio.

La Fiscalía señaló que Reveriano está señalado como presunto responsable del asesinato de una persona identificada con las iniciales H.A.L.A. No obstante, el funcionario ya arrastraba una serie de denuncias, que incluía nexos criminales.

¿Cómo opera el grupo criminal “Gente Nueva”?

De acuerdo con fuentes oficiales, los detenidos estarían relacionados con el grupo criminal “Gente Nueva”, señalada como un brazo armado con gran presencia en la zona norte de Veracruz.

A esta banda delictiva se le ha relacionado con hechos como la extorsión a comerciantes, el cobro de piso, robo con violencia y distribución de drogas en diferentes municipios de la región del Totonacapan.

