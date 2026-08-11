Celulares, microondas, frigobar y una pantalla de 57 pulgadas: Así vive Bryan Alejandro en el penal de Almoloya de Juárez, Edomex; lo acusaron del multihomicidio de 9 personas

Una estancia que debería ser el pago de un castigo por algún delito, para Bryan Alejandro, alias "El Chino", se convirtió en un espacio cómodo con atenciones que no reciben todos los reos y delincuentes que están en el penal de Almoloya de Juárez en el Edomex.

Familiares de otros reos han denunciado que Bryan también opera extorsiones y prostitución dentro del penal.

Los lujos de "El Chino" en la zona de Imaginaria

En lugar de cumplir con las restricciones del sistema penitenciario, Bryan Alejandro "N" ocupa un cuarto en el área conocida como "Imaginaria" dentro de la cárcel.

Testimonios revelaron que en su celda cuenta con dos teléfonos celulares, horno de microondas, frigobar y una pantalla de 57 pulgadas, privilegios que están prohibidos dentro del reglamento penal.

¿Por qué delito está "El Chino" en la cárcel?

"El Chino" está en en prisión por su presunta participación en el ataque registrado en julio de 2023 en la Central de Abastos de Toluca.

En aquel hecho, un incendio provocado dejó un saldo de nueve personas calcinadas, entre ellas tres menores de edad.

A pesar de la gravedad del caso y a estar vinculado a proceso, el sujeto mantiene el control de espacios dentro del penal.

¡Lujos y red de extorsión desde el penal de Almoloya de Juárez!



Bryan Alejandro “N”, alias “El Chino”, recluido por el multihomicidio en la Central de Abastos de #Toluca, vive en una celda de lujo con celulares, frigobar y pantalla de 57 pulgadas.



Familiares de internos… pic.twitter.com/dFliV8TQ4C — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

Denuncian extorsiones y abusos a internos y familiares

Las comodidades no son el único problema. Familiares de otros reos levantaron la voz para denunciar que "El Chino" cobra cuotas que van de los 5 mil a los 20 mil pesos bajo amenazas.

También lo acusan de obligar a mujeres privadas de la libertad a tomarse fotografías sin ropa y de someterlas a actos de prostitución forzada dentro de las instalaciones.

Red de complicidad salpica a custodios y al director

Según lo que dijeron las víctimas, este método de corrupción no podría funcionar sin la aprobación de las autoridades de la prisión.

El permiso para ingresar aparatos electrónicos y dar libertades dentro de las celdas apunta directamente a un convenio entre el procesado y el personal encargado del resguardo del centro penitenciario.

La Fiscalía del Edomex tiene 15 carpetas abiertas por el caso

Ante la gravedad de los testimonios, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tiene abiertas al menos 15 carpetas de investigación.

Las investigaciones van dirigidas contra Bryan Alejandro "N", varios custodios del penal y el propio director de la cárcel, Gabriel Alfredo Urzúa Gómez, para deslindar responsabilidades por los delitos cometidos.