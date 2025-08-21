Erick Valencia Salazar, “El 85", fue uno de los máximos líderes y de los más sanguinarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal liderada por Nemesio Osegura Cervantes, “El Mencho”, actualmente prófugo.

Su cabeza valía cinco millones de dólares para el gobierno estadounidense. Lo acusan de traficar toneladas de droga y ahora podría llegar a un acuerdo de culpabilidad a cambio de contar todo lo que sabe de las operaciones de narcotráfico.

Erick Valencia Salazar, “El 85", fue enviado a EU en febrero

Erick Valencia Salazar, “El 85", fundó, junto con “El Mencho”, el CJNG y tras romper relaciones inició el Cártel Nueva Plaza.

Valencia Salazar formó parte del primer narcopaquete de capos enviado por México a Estados Unidos el 27 de febrero pasado, junto con otros 28 criminales, quienes se encontraban recluidos en distintos penales.

El gobierno de México realizó el traslado a Estados Unidos de 29 personas que se encontraban privadas de su libertad y requeridas en Chicago, Houston, McKinney (Texas), Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains (NY).

La lista completa de los narcotraficantes extraditados a EU.|SSPC

¿De qué está acusado Erick Valencia Salazar, “El 85"?

Era requerido por una corte norteamericana al ser acusado de tráfico de drogas, delito que podría dejarlo en la cárcel de por vida. “El 85” se declaró no culpable y su próxima audiencia estaba programada para el 8 de octubre, sin embargo, su defensa anunció que analiza apegarse a un acuerdo de culpabilidad.

“Entonces pareciera que con esta negociación en proceso el gobierno norteamericano empieza lo que se perfila, lo que será una estrategia de combate al segundo grupo de más criminalidad que hay en México”, comentó David Saucedo, consultor en seguridad.

El nombre de Erick Valencia Salazar se suma al de otros narcos como Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos” y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, quienes buscan obtener beneficios o reducciones en sus sentencias a cambio de revelar quiénes los protegen o protegieron en todos los niveles del gobierno mexicano.

