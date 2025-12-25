Huachicol fiscal: La “herida abierta” que el Gobierno no logra cerrar; se detectan 11 hallazgos al día

El 2025 está por terminar con un problema con una herida abierta, la del llamado huachicol fiscal , una red de corrupción que opera desde las aduanas, mueve millones de documentos falsos y deja al descubierto las graves fallas del Gobierno Federal.

“Todavía no se ha logrado brindar a las instituciones mexicanas, a Pemex, a las dependencias del gobierno federal que tienen que ver en la materia, entonces sí, el problema de la corrupción es muy grave”, explicó Francisco Javier Jiménez Ruiz, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Detectaron 11 casos de huachicol fiscalía día en México

Según datos del Gobierno Federal, entre el 1 de octubre del 2024 y el 30 de julio, se detectaron 2 mil 937 casos vinculados con hidrocarburos, en los que la mercancía reportada a las aduanas NO correspondía con las cifras reales.

Esto representa un promedio de 11 hallazgos diarios del llamado “huachicol fiscal”.

Hoy, los expertos aseguran que se están pagando los platos rotos de lo que nos dejó el sexenio pasado, uno que prometió no ser igual a otras gubernaturas.

“Esto lo sabe la presidenta, lo sabe la fiscal general de la República (...) Yo lo que creo es que están teniendo esperanza y cruzando los dedos para simplemente transitar este problema como un “problema” de relaciones pública”, comentó Michel Levien, abogado especialista en anticorrupción, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

De la exploración al robo: El desfase de datos entre México y EU

Hasta el 2018, las cifras de explotación de diésel a México, reportada por la Energy Information Agency, del Departamento de Energía de Estados Unidos, son muy similares a las cifras reportadas por el Sistema de Información Energético de la Secretaría de Energía de nuestro país.

Sin embargo, a partir del 2019 es cuando se empiezan a diferenciarse ambas cifras, delatando el inicio del huachicol fiscal, como lo muestra este análisis elaborado por el especialista Francisco Barnés de Castro.

Hoy, el robo de combustible es un monstruo de varias caras que se dejó crecer.

“Existe el robo de combustibles, de gasolina y de diésel, ya sea a través de ductos, de robo en pipas o en refinerías, existe el huachicol fiscal que es la introducción ilegal de combustible al país, y la tercera que está sucediendo también es la exportación ilegal de crudo robado de los Estados Unidos”, dijo Luis Miguel Labardini, analista en el sector energético.