LISTA: Ellos son los 43 aspirantes a encabezar la FGR

Ernestina Godoy, actual encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) y Ricardo Peralta están en la lista de 43 solicitudes válidas de aspirantes registradas por el Senado para buscar la titularidad de la dependencia.

La convocatoria fue difundida hace unos días tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien próximamente ocupará un cargo diplomático como representante de México en la embajada de un “país amigo”.

En la lista de 43 personas, hay seis mujeres postulantes, cinco integrarán la preselección final, debido a que la ley establece que el Senado debe mandar a la presidenta Claudia Sheinbaum una lista con 10 aspirantes.

Participaron los mexicanos que cumplieron con una serie de requisitos, como tener 35 años o más; no haber sido condenado por un delito doloso o contar con un título de licenciado en Derecho con al menos una antigüedad de 10 años.

Además, de la exconsejera jurídica de la presidenta Sheinbaum, destacan los nombres de Ricardo Peralta, exadministrador general de Aduanas, o el de Hamlet García, diputado federal hasta por Morena hasta el 2024.

¿Cómo será el proceso para seleccionar al nuevo titular de la FGR?

Una vez seleccionados los 43 aspirantes, el siguiente paso para la confirmación definitiva del titular de la FGR es que, del total de candidatos, la Junta de Coordinación Política deberá seleccionar a 10 perfiles -cinco hombres y cinco mujeres- para ser votados por el Pleno del Senado.

Los currículums serán enviados a Claudia Sheinbaum, para que ella a su vez, en tiempo y forma, envíe una terna” de finalistas, de la cual el Senado elegirá.

Jucopo se reunirá mañana

La Junta de Coordinación Política del Senado liderada por Adán Augusto López, se reunirá este martes al filo de las 10.00 de la mañana para conformar la lista de los 10 candidatos a la Fiscalía General de la República.

Esa lista, como ya se explicó será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para que selecciones a tres nombres.

Sobre este asunto el senador panista, Agustín Dorantes, alertó que el proceso será entre puro morenista y lo sacarán en “fastrack”.

“El patrón es claro, todo queda entre los mismos. Es una más de Morena, van a querer usar su mayoría para aplastar otra institución. Buscarán que, en un par de horas, a las prisas y sobre las rodillas, elijamos a quien será el nuevo o la nueva responsable de nuestro sistema de justicia para los próximos nueve años. Cuando en 2019, esto tomó más de un mes quieren que quien investiga, castiga y defiende la legalidad llegue por lealtad al partido y no por capacidad”

Gertz Manero deja la FGR

Cabe recordar que Alejandro Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.

Renunció el pasado jueves para ocupar un puesto como representante de México en un “país amigo”, sin especificar el lugar.

Sheinbaum confirmó que le ofreció a Gertz Manero un cargo diplomático, pero aseguró que no podía revelar a qué país pues tienen que realizarse los “procesos formales” para su confirmación.

Lista de los 43 aspirantes a la FGR

En el siguiente enlace se puede consultar la lista de los 43 aspirantes a reemplazar a Alejandro Gertz Manero, aunque de acuerdo con analistas políticos, la elección podría ser solo una simulación pues quien se perfila para seguir en el carago es la propia Ernestina Godoy.