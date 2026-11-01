Conceden suspensión definitiva a Ernesto Ruffo, exgobernador de BC, por caso de huachicol fiscal

Tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la red de contrabando de combustible más grande que ha tenido México, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, obtuvo una suspensión definitiva contra su vinculación a proceso.

El exmandatario habría conseguido una resolución favorable en el amparo que promovió contra su caso, aunque las acusaciones de la FGR siguen vigentes.

Ernesto Ruffo obtiene suspensión definitiva contra su vinculación a proceso

La suspensión fue emitida el 29 de octubre por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dentro del juicio de amparo 1085/2026.

Con esta medida, la causa penal permanecerá en la etapa intermedia y no podrá avanzar hacia la apertura del juicio oral mientras se resuelve el amparo presentado.

No obstante, esta suspensión definitiva no significa que Ruffo haya sido declarado inocente, que se hayan retirado los cargos o que su vinculación a proceso haya quedado anulada.

¿Qué implica la suspensión definitiva que obtuvo Ernesto Ruffo?

El recurso presentado por el exgobernador busca impugnar el auto de vinculación a proceso que fue dictado en julio pasado por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano.

Es decir, se impide que el procedimiento avance a la siguiente etapa, particularmente a la apertura del juicio oral, por lo que la defensa del exmandatario consiguió frenar temporalmente el caso.

En tanto que, el exgobernador, de 74 años permanece bajo prisión preventiva domiciliaria en Ensenada, Baja California, después de permanecer aproximadamente dos meses y medio recluido en el penal federal del Altiplano.

¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?

La investigación contra Ruffo Appel está relacionada con la empresa Ingemar, señalada por su presunta participación en el contrabando de combustibles mediante ferrotanques.

La FGR sostiene que el exgobernador habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la compañía, de la que era accionista y secretario del Consejo de Administración.

De acuerdo con la Fiscalía, las operaciones investigadas habrían ocasionado un daño al erario público estimado en alrededor de 4 mil millones de pesos.

¿Justicia o persecución política? Mientras la @FGRMexico de @ErnestinaGodoy_ es señalada por proteger a personajes ligados a @PartidoMorenaMx, acusa al exgobernador Ernesto Ruffo de encabezar una red de huachicol. Desde su propia vivienda, el señalado cuestiona el caso en su contra. ¿La Fiscalía investiga a todos con la misma vara? #JusticiaSelectiva #QueNoSeNosOlvide en #HechosAM con @MLopezSanMartin — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

Ante las acusaciones, Ernesto Ruffo sostiene que su participación en Ingemar se limitó principalmente a ser accionista de la empresa, por lo que no descarta que todo se trate de un persecución política.

En una entrevista exclusiva con el periodista Manuel López San Martín, el exgobernador explicó que se incorporó a la actividad empresarial después de dejar la vida política, asegurando que solo aportó capital a la compañía.

Ruffo explicó que fue fundada en 2017 y que posteriormente surgieron diferencias internas entre los socios, por lo que no existen elementos suficientes que demuestren que dirigía la red de huachicol fiscal, como tanto sostiene Ernestina Godoy, titular de la FGR y militante de Morena.

