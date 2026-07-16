Fue el primer gobernador de oposición en México y hoy está detenido; ¿quién es Ernesto Ruffo, acusado por huachicol?

La trayectoria política de Ernesto Ruffo Appel, uno de los personajes más emblemáticos de la oposición mexicana durante las décadas de los 80 y 90, quedó nuevamente bajo los reflectores luego de que este 16 de julio confirmaran su detención y su posible relación con una investigación federal relacionada con operaciones de combustibles.

El nombre del exgobernador de Baja California volvió a aparecer en medio de las indagatorias por una red señalada por presuntas irregularidades en el manejo e importación de hidrocarburos, un caso que tomó relevancia tras el decomiso de aproximadamente 15 millones de litros de combustible realizado en Coahuila el pasado 7 de julio.

De acuerdo con las investigaciones conocidas hasta ahora, la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la cual Ruffo Appel es socio mayoritario, forma parte de las compañías revisadas por las autoridades debido a sus operaciones dentro del sector energético.

La aparición de su nombre generó especial atención debido a que se trata de una figura histórica del Partido Acción Nacional (PAN), reconocido por haber protagonizado uno de los primeros episodios de alternancia política en México.

Ernesto Ruffo Appel: el primer gobernador de oposición en México

Antes de estar relacionado con una investigación sobre combustibles, Ernesto Ruffo Appel fue considerado uno de los símbolos del cambio político en el país.

Nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, y estudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Antes de entrar a la política desarrolló actividades empresariales en Baja California, principalmente en sectores relacionados con la pesca y los negocios privados.

Su carrera política comenzó dentro del PAN en 1982. Cuatro años después consiguió la presidencia municipal de Ensenada y en 1989 alcanzó un triunfo que marcó un antes y un después en la historia electoral mexicana.

#AlMomento | Fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel.



Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa fundada por él. Lo capturaron en Ensenada.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/owNiEDz9Pu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

Ese año ganó la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer gobernador de oposición en México en décadas, rompiendo la hegemonía que durante años mantuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las entidades del país.

Su llegada al poder fue considerada un símbolo de la apertura democrática y convirtió a Baja California en un referente de la llamada alternancia política.

Gobernó el estado entre 1989 y 1995 y posteriormente mantuvo actividad dentro del PAN, participando en distintos espacios políticos y empresariales.

Del sector político al negocio energético: El paso de Ernesto Ruffo

Después de dejar la gubernatura, Ruffo Appel continuó vinculado a la vida pública, aunque también desarrolló actividades empresariales.

El punto que ahora forma parte de la investigación está relacionado con Ingemar, empresa que originalmente fue creada en 2018 con un giro inmobiliario, pero que posteriormente modificó su objeto social para participar en actividades relacionadas con combustibles.

Según la información disponible, en 2021 Ruffo Appel se incorporó como socio mayoritario de la compañía, la cual posteriormente obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel.