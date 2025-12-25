¡Volcán Kilauea despierta con furia! VIDEO: espectaculares imágenes muestran lava saliendo del cráter

El volcán Kilauea, uno de los más activos del planeta, volvió a ofrecer un espectáculo natural tan impactante como inquietante. Cámaras EN VIVO del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) captaron flujos de lava incandescente emergiendo del cráter, con fuentes que alcanzan hasta 30 metros de altura, equivalentes a un edificio de diez pisos.

La actividad eruptiva, que se mantiene desde el 23 de diciembre de 2024, muestra una intensificación progresiva, de acuerdo con estimaciones oficiales del Geológico de Estados Unidos , que advierte que la altura de las fuentes de lava podría aumentar en las próximas horas o días.

Las imágenes y videos en tiempo real, difundidos por plataformas científicas y en las redes sociales, muestran impresionantes ríos de magma avanzando lentamente, iluminando la noche hawaiana con un resplandor en un intenso color anaranjado que ha captado la atención del mundo.

¿Qué está pasa en el volcán Kilauea?

Conforme al USGS, este fenómeno corresponde a una erupción efusiva, caracterizada por la salida constante de lava desde el cráter. Las fuentes de magma observadas alcanzan actualmente unos 100 pies (30 metros), aunque los especialistas anticipan variaciones en intensidad.

Cabe decir que el volcán Kilauea se localiza dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y forma parte del sistema volcánico del Mauna Loa, en una región donde convergen procesos tectónicos activos.

Hawaii’s Kilauea volcano sent lava more than 1,000 feet into the air during a renewed eruption on Christmas Eve.



US Geological Survey reported fountains from the south vent reached approximately 1,400 feet. pic.twitter.com/VwOKuA1fMz — ABC News (@ABC) December 25, 2025

Erupción del Kilauea: ¿existe riesgo para la población?

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños a comunidades cercanas, según autoridades locales y el USGS. Sin embargo, se mantienen zonas restringidas alrededor del cráter debido a los riesgos por gases volcánicos, altas temperaturas y flujos de lava. Las autoridades han pedido a la población y a turistas no acercarse a las áreas cerradas y seguir únicamente información de fuentes oficiales.

Kilauea: uno de los volcanes más vigilados del mundo

El Kilauea es considerado uno de los volcanes más activos del planeta, con erupciones recurrentes documentadas durante décadas. Su constante monitoreo lo convierte en un laboratorio natural clave para el estudio de volcanes y prevención de riesgos. Videos e imágenes impactantes de la erupción continúan transmitiéndose en tiempo real, recordándonos el enorme poder de la naturaleza; ¿estamos preparados para convivir con fenómenos naturales cada vez más visibles y virales, pero también impredecibles?

