Tras dos victorias por decisión unánime y limpiar la sensación amarga de la derrota contra Dmitry Bivol, el Canelo Álvarez sigue su paso en busca de su próximo rival y, como ya es una costumbre, los candidatos para enfrentarlo se amontonan en los momentos de negociación. El último de ellos, el puertorriqueño Edgar Berlanga, quien lanzó una provocación previo a su próxima pelea.

Y es que a prácticamente tres meses de septiembre, el tapatío todavía no tiene un rival definido para el mes patrio en Las Vegas, por lo que el rival podría ser uno distinto a los que más han circulado alrededor de su entorno. Por ese motivo, Berlanga ha decidido levantar la mano y promover la pelea como un “México vs. Puerto Rico”.

¿Qué dijo Edgar Berlanga de Canelo Álvarez?

A través de una entrevista brindada para el medio local de Puerto Rico, El Nuevo Día, Edgar Berlanga presumió su invicto de 20 victorias, con 16 nocauts incluidos, y argumentó que Canelo Álvarez no tiene nadie con quien pelear en septiembre.

"Él (Canelo) no tiene nadie con quien pelear en el mes de septiembre. No va a pelear contra Bivol, no va a pelear con Benavidez, no va a pelear con Charlo. Creo que soy el indicado. México contra Puerto Rico”, aseguró el pugilista caribeño, quien desestimó los otros rivales que podrían estar en puerto del jalisciense.

¿Quién será el próximo rival de Canelo Álvarez?

Hasta el momento, el próximo rival de Canelo Álvarez no está definido; sin embargo, la opción número uno enunciada por el propio Saúl y su entrenador, Eddy Reynoso, es la del ruso Dmitry Bivol. El objetivo del “Canelo Team” es negociar y conseguir la revancha contra el todavía invicto en el peso semipesado, pero todo parece indicar que el trato está lejos de cerrarse.

Por otro lado, su compatriota David Benavidez es quien lanzó una directa petición pública a Canelo Álvarez tras su última victoria, y es uno de los rivales más pedidos por la afición; sin embargo, en reiteradas ocasiones Saúl ha mencionado que prefiere no combatir contra mexicanos, aunque no descartó la opción en la conferencia de prensa posterior a su enfrentamiento contra Ryder.

¿Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez en 2023?

El promotor asociado con Canelo, Eddie Hearn, cabeza de Matchroom Boxing, aseguró que el objetivo es que la próxima pelea de Álvarez sea en el mes de septiembre, concretamente en el fin de semana del Día de la Independencia de México, una de las fechas preferidas por el tapatío para representar a su país.

Ahora se suma el peleador invicto y originario de Puerto Rico, Edgar Berlanga, aunque esta opción todavía luce lejana para el entorno del “Canelo Team"; sin embargo, todas las opciones lucen viables en este punto del calendario.