¿Debe preocuparte la lluvia de sangre? Qué es, por qué sucede

La llamada “lluvia de sangre” puede parecer alarmante, pero es un fenómeno natural que tiene explicación y, en la mayoría de los casos, no representa un peligro directo. Aquí te decimos cuáles son sus causas y las precauciones que debes tomar.

¿Qué es la lluvia de sangre?

La llamada “lluvia de sangre” es un fenómeno meteorológico reconocido por organismos oficiales en España como la Agencia Estatal de Meteorología.

Se produce cuando la lluvia arrastra partículas de polvo en suspensión, principalmente procedentes del desierto del Sahara, que previamente han sido transportadas por el viento hasta la atmósfera.

De acuerdo con la AEMET, este proceso suele estar asociado a episodios de calima, es decir, la presencia de polvo mineral en el aire.

🏜️ Este martes hay polvo en suspensión en la atmósfera, que da lugar a calima.



➡️ Cuando este polvo es arrastrado por la lluvia da lugar a precipitación en forma de barro, como podemos observar en esta imagen.

👇 https://t.co/qltHTFGuaw — AEMET (@AEMET_Esp) April 7, 2026

Cuando se registran precipitaciones en estas condiciones, las gotas de lluvia capturan esas partículas y, al caer, dejan un residuo de barro fino que puede teñir de tonos rojizos, ocres o anaranjados superficies como vehículos, calles o edificios.

Las autoridades meteorológicas españolas señalan que se trata de un fenómeno relativamente habitual en la península ibérica y en las Islas Canarias, especialmente cuando hay intrusiones de polvo sahariano.

Aunque su aspecto puede resultar llamativo o inquietante, no es peligroso en sí mismo, pero sí puede afectar la visibilidad, ensuciar el entorno y empeorar temporalmente la calidad del aire.