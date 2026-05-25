Oficial: Calendario de la SEP indica que no habrá clases este día de la semana; aquí lo que debes saber

La planeación escolar para el calendario de la Secretaría de Educación Básica (SEP) indica cambios en el funcionamiento habitual de clases esta semana del 25 al 29 de mayo, lo que significa que un día de esta no habrá clases.

¿Qué día se suspenderán labores en escuelas de México?

¿También en Jalisco? 😰🏫 Te decimos en qué lugar se adelantarán las vacaciones. 🏖️📆 Así quedó el calendario. ⬇️ https://t.co/rJHWXWhd7h — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 25, 2026

El día exacto en que se suspenden las clases

La suspensión de labores académicas para los estudiantes se aplicará este viernes 29 de mayo de 2026.

Al tratarse del último viernes del mes, las actividades escolares presenciales quedan canceladas para los menores, permitiéndoles retomar sus asignaturas normales hasta el siguiente lunes.

Los maestros sí acuden por Consejo Técnico

A diferencia de los alumnos, los directores y la totalidad del personal docente sí tienen la obligación de asistir a los centros educativos.

Durante esta jornada se desarrollará la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), un espacio diseñado para que los profesores evalúen los logros académicos, analicen las necesidades pedagógicas del grupo y planeen estrategias conjuntas para resolver problemáticas de aprendizaje.

Cuántos viernes de consejo técnico quedan en el ciclo

Tras concluir el mes de mayo, el calendario nacional de la SEP contempla únicamente una sesión más de Consejo Técnico antes de que finalice el periodo escolar.

Dicha reunión administrativa se llevará a cabo el próximo viernes 26 de junio, fecha que se ubica a solo 19 días del cierre definitivo de las clases.

Cuándo inician las vacaciones de verano 2026

El último día de actividades en las aulas será el miércoles 15 de julio de 2026. Sin embargo, debido al artículo 87 de la Ley General de Educación, las secretarías de cada estado tienen la facultad de modificar esta fecha de salida.

Regiones del norte del país suelen adelantar el cierre por las olas de calor, mientras que en el sur se ajusta por la temporada de lluvias intensas.

¡Se acabaron las dudas!



Tras días de incertidumbre y versiones encontradas entre la #SEP y el Gobierno Federal, finalmente se ha publicado el calendario escolar actualizado.



Aquí te contamos cómo quedaron las fechas clave tras la actualización para que puedas planear el… pic.twitter.com/Z6I2VF5iVS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 11, 2026

La fecha oficial para el regreso a clases

Aunque el calendario para el ciclo escolar 2026-2027 se publicará de forma detallada en los próximos meses, las autoridades federales confirmaron que el inicio del nuevo periodo será el lunes 31 de agosto de 2026.

Este arranque se programó unos días antes en comparación con el ciclo previo, el cual comenzó formalmente el 1 de septiembre.