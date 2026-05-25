¿Qué hacer ante un ataque de abejas? Las medidas de emergencia que te pueden salvar la vida

El ataque de abejas se ha vuelto común últimamente debido al fuerte calor que se ha sentido en algunos estados de México, esto provoca que los animales se estresen, lo que los obliga a salir por agua y de tal manera, en algunos casos, provocar accidentes que involucra a humanos.

Por lo regular, las abejas no son agresivas por naturaleza, la mayoría de las veces los ataques son causados en defensa propia.

Las picaduras de estos insectos inyectan una sustancia compuesta por proteínas que afecta el tejido cutáneo. Aunque cumplen una función ambiental clave, su comportamiento defensivo en masa exige saber actuar bajo protocolos validados.

El Poder Judicial de Zacatecas confirmó el fallecimiento de la magistrada Oyuki Ramírez.



Perdió la vida tras ser atacada por un enjambre de abejas mientras protegía a su hijo.https://t.co/TtI3gR3fHj pic.twitter.com/iQCX8WNhkW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

Qué tan peligroso puede ser que te ataquen abejas

El peligro se divide en dos factores principales: la toxicidad por volumen y la respuesta inmunológica. De acuerdo a la UNAM, una persona promedio puede soportar múltiples picaduras sin peligro de muerte, experimentando dolor local, enrojecimiento e hinchazón.

Sin embargo, cuando el ataque supera el centenar de piquetes, la cantidad de veneno en el torrente sanguíneo puede sobrecargar los riñones y el sistema cardiovascular, provocando una intoxicación grave que requiere hospitalización.

¿Es posible morir por un ataque de abejas?

La respuesta médica es que sí. La causa principal de muerte no siempre se debe al número de picaduras, sino a una reacción alérgica severa conocida como choque anafiláctico. Esta condición puede desarrollarse en minutos tras un solo piquete en personas hipersensibles.

El veneno provoca que los vasos sanguíneos se dilaten drásticamente y las vías respiratorias se inflamen hasta cerrarse, impidiendo el paso del oxígeno al cerebro y los pulmones, lo que resulta fatal si no se inyecta adrenalina.

Medidas de escape inmediatas ante el enjambre

Si un grupo de abejas comienza a perseguirte, la primera regla de los manuales de protección civil es correr en línea recta buscando un refugio cerrado, como un vehículo o una habitación. Evita agitar las manos o intentar golpearlas, ya que los movimientos bruscos y el olor de las abejas aplastadas actúan como señales de alarma que atraen a más miembros de la colonia.

Si no hay un techo cerca, cúbrete la cabeza con una prenda de vestir para proteger los ojos, la boca y la nariz.

El método correcto para retirar los aguijones

El aguijón de la abeja posee un saco de veneno que continúa bombeando la sustancia incluso después de que el insecto se desprende. Los centros médicos indican que no se deben usar pinzas ni los dedos para jalarlos, ya que comprimir el saco inyectaría el veneno restante de golpe.

La técnica correcta consiste en raspar la piel de forma lateral utilizando un objeto plano y rígido, como el borde de una tarjeta plástica.

Tragedia en Nuevo León



Un #ataque de #abejas en una zona serrana del municipio de Santiago dejó un saldo de una persona sin vida y otra herida.



Debido a la gravedad de las #lesiones y las dificultades del terreno, una mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a bordo de un… pic.twitter.com/OuAmQtH2OO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

Cuándo acudir de urgencia a un centro médico

Lava la zona afectada con agua y jabón y aplica compresas frías para reducir la inflamación. Es obligatorio trasladar a la víctima a una sala de urgencias si manifiesta mareos, dificultad manifiesta para respirar, opresión en el pecho, tos, hinchazón en la lengua o la garganta, o si las picaduras ocurrieron dentro de la boca.

Estos signos confirman el inicio de un colapso alérgico que necesita atención médica inmediata con antihistamínicos o epinefrina.