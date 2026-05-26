¡Alerta por clima! Frente frío y lluvias torrenciales golpearán México esta semana; estos estados tendrán las peores tormentas

El clima en México dará un giro durante este martes 26 de mayo; el Servicio Meteorológico Nacional alertó por lluvias intensas, fuertes rachas de viento, granizadas y posible formación de tornados en el norte del país, mientras una onda de calor continuará afectando al menos 11 estados con temperaturas de hasta 45 grados.

La combinación de vaguadas, canales de baja presión y el avance de la onda tropical número 2 provocará tormentas en gran parte del territorio nacional; además de las lluvias torrenciales, autoridades advirtieron riesgo de inundaciones, deslaves, caída de árboles y reducción de visibilidad en carreteras por bancos de niebla: el fenómeno impactará principalmente zonas del noreste, sureste y centro del país.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes en México?

El pronóstico señala lluvias intensas de hasta 150 milímetros en Tamaulipas y San Luis Potosí; mientras que Nuevo León, Oaxaca y Chiapas registrarán precipitaciones muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; también se esperan lluvias importantes en Veracruz, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias azotarán a la CDMX y Edomex HOY 26 de mayo

En la Ciudad de México y el Estado de México se prevén chubascos durante la tarde y noche; las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento , principalmente en zonas del sur y poniente del Valle de México; el ambiente se mantendrá cálido durante el día, aunque con incremento de nubosidad conforme avancen las horas.

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¡Buenas noches! 🌙



Te compartimos el #Pronóstico de las condiciones meteorológicas para esta noche y las primeras horas del martes. pic.twitter.com/jrCqudc7Q3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 26, 2026

Tornados pueden golpear el norte de México

Uno de los puntos que más llamó la atención del pronóstico es la probabilidad de formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila; además, estados como Chihuahua y Durango enfrentarán vientos de hasta 80 kilómetros por hora con posibles tolvaneras, situación que podría provocar caída de anuncios y afectaciones en caminos.

Onda de calor seguirá golpeando a varios estados

Mientras las lluvias avanzan sobre parte del país, la onda de calor continuará afectando regiones del occidente y sureste mexicano; estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán podrían alcanzar temperaturas de entre 40 y 45 grados, principalmente durante la tarde.

Las autoridades recomendaron evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar precauciones ante tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento; también pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales debido a posibles cambios en el pronóstico durante las próximas horas.