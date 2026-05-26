Examen UNAM 2026: Pasos urgentes que debes seguir si te lo cancelan por detectar irregularidades

Este año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicó el examen de admisión a la licenciatura 2026 totalmente en línea, lo que ha ocasionado que muchos aspirantes fueran bloqueados o el sistema les suspendiera la prueba por detectar irregularidades.

Por ello y para que no caigas en pánico, en Azteca Noticias te decimos los pasos que debes seguir en caso de que te aparezca la leyenda “cancelación del examen por conductas no permitidas”, así como los errores más comunes que comenten a la hora de la prueba.

¿Qué hacer si cancelan o suspenden mi examen de la UNAM?

De acuerdo con la UNAM, el examen fue programado con un sistema de inteligencia artificial con la finalidad de detectar posibles alertas ante conductas o incidencias extrañas, así como para verificar la identidad de las personas.

Pese a esto, la IA no decide a quién invalidar la prueba, ya que para eso están los aplicadores quienes son los que toman la decisión final, según informó la Máxima Casa de Estudios, esto luego de que en redes sociales surgieran múltiples denuncias sobre exámenes filtrados en redes sociales o exámenes injustamente cancelados.

En caso de que tu fuiste uno de los afectados, ya sea por ruidos externos, problemas de conexión o el uso de lentes, a continuación te damos los pasos que debes seguir para solicitar una aclaración.



Tomar captura de pantalla de los mensajes de cancelación Escribir al chat de soporte técnico, en caso de que se trate de problemas de audio y cámara Escribir al correo concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx para solicitar una aclaración Esperar la validación de datos.

Errores más comunes al realizar el examen de la UNAM 2026

Con el fin de evitar una filtración de preguntas u otro tipo de conductas inapropiadas, la Universidad implementó medidas más estrictas a la hora de realizar el examen.

Un simple ruido, problemas a la hora de ingresar a la prueba, o que el lente refleje con la cámara web pueden ser motivo para que de inmediato la IA genere la alerta y los aplicadores te saquen del sistema.

Por ello, te decimos los errores que debes evitar a toda costa para no tener problemas:

