Residentes inician paro en el Hospital Infantil de México por presunto acoso sexual del director

Este 25 de mayo inició un paro de actividades por parte de los residentes del Hospital Infantil de México, ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México (CDMX), porque acusan que sus demandas no han sido atendidas.

El personal en paro exige la destitución del director del hospital, Adrián Chávez López, quien presuntamente acosó sexual y laboralmente a una médica residente. “Es hora de un cambio real”, se lee en las lonas que colocaron afuera del nosocomio.

Los residentes hacen un llamado para que se deje de normalizar y ejercer violencia en el Hospital Infantil de México, y que se garantice la seguridad para todo el personal de la institución.

El paro no afecta a las áreas críticas; es decir, hay atención médica en urgencias, terapia intensiva y hospitalización; en el resto de las áreas está paralizado el servicio.

Los residentes señalan que han acudido a la Secretaría de Salud y no les han hecho caso, por lo que continuarán en paro hasta que sean escuchados, no importa si tardan horas o días en recibir respuesta a sus demandas.

Seguridad privada del Hospital Infantil de México impide trabajo de reporteros

Mientras el equipo de reporteros de Azteca Noticias cubría el paro de actividades, un elemento de seguridad privada intentó evitar que se tuvieran imágenes de las arengas donde los residentes pedían destituir al director del hospital.

Como quedó evidenciado en un video, el guardia amedrentó a las cámaras de Azteca Noticias, a pesar de que se trata de un hospital público y se encontraban realizando la cobertura en el exterior.

🚨Seguridad privada del Hospital Infantil de México amedrentó a nuestro equipo durante la cobertura de la manifestación de residentes.



Intentaron impedir que se registraran las arengas donde exigen la destitución del director.



Vía: @igarciabri pic.twitter.com/h3DY3Bjjn6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

A principios de abril de este año, Azteca Noticias reportó que más de 200 residentes del Hospital Infantil de México (casi la totalidad de la plantilla) expresaron su respaldo a la compañera que denunció acoso laboral, sexual y hostigamiento de parte del director Adrián Chávez.

Además, dirigieron una carta a las autoridades de salud a nivel federal para que el caso fuera atendido y se protegiera a la víctima; sin embargo, sus peticiones no han tenido una respuesta positiva.

La doctora, identificada solo como “N” por cuestiones de seguridad, hasta el mes de abril seguía trabajando en el Hospital Infantil de México y no se habían dictado medidas precautorias.

Después de que se inició el paro, la Secretaría de Salud Federal señaló -a través de un comunicado- que se están realizando las investigaciones del caso y hasta el momento, el director del hospital continúa en su cargo.

