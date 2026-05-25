¡Colapsa la CDMX! Activan alerta naranja por intensas granizadas y lluvias HOY 25 DE MAYO
Las lluvias en CDMX y Edomex provocan encharcamientos, caos vial y fuerte granizada en Xochimilco; autoridades mantienen alerta por tormentas.
Las lluvias en CDMX volvieron a desatar complicaciones este lunes por la tarde en distintas zonas del Valle de México. La tormenta tomó fuerza principalmente en el sur de la capital, donde autoridades activaron la Alerta Naranja por precipitaciones intensas y posible caída de granizo, mientras vecinos comenzaron a reportar calles inundadas, tráfico pesado y afectaciones viales.
La alerta se mantiene para las alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, donde el pronóstico apunta a lluvias fuertes durante la tarde y noche.
Se observan #lluvias de intensidad fuerte con caída de #granizo en @Alcaldia_Coy y @Alc_Iztapalapa.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 25, 2026
Lluvias moderadas se presentan en @BJAlcaldia, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.
Algunas lluvias débiles con chubascos se encuentran en @AlcaldiaAO, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/36i4lVna0u
¡Colapsa la CDMX! Activan alerta naranja por intensas granizadas y lluvias HOY 25 DE MAYO
Fuertes encharcamientos complican el paso en San Lucas Xochimanca, Xochimilco
Vecinos reportan severos encharcamientos en las calles Monte Alto y Antiguo Camino a San Pablo, en San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco. El nivel del agua ha aumentado debido a las lluvias registradas en la zona, provocando complicaciones viales y dificultades para el paso de peatones y vehículos. Habitantes solicitan la intervención de autoridades para atender la situación y evitar mayores afectaciones.
Fuerte granizada sorprende en Santiago Tepalcatlalpan
Además de la lluvia intensa, habitantes del pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, en Xochimilco, reportaron una fuerte granizada que cubrió calles, banquetas y automóviles.
La caída de granizo ocurrió durante varios minutos y estuvo acompañada de viento y actividad eléctrica, lo que provocó sorpresa entre vecinos de la zona.
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales debido a la intensidad de la tormenta y al tamaño del granizo registrado en algunas calles.
Se registran encharcamientos en colonias de Xochimilco
Uno de los puntos más afectados ha sido la alcaldía Xochimilco, donde comenzaron a reportarse encharcamientos en diversas colonias tras varias horas de lluvia constante.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron labores de desazolve para liberar coladeras y permitir que el agua fluyera, luego de que algunas calles comenzaran a saturarse.
Vecinos compartieron imágenes y videos donde se observan vialidades cubiertas por agua, así como vehículos avanzando lentamente para evitar quedarse varados.
La tormenta también comenzó a generar complicaciones para peatones y transporte público en distintos puntos de la demarcación.
Activan Alerta Naranja por lluvias y granizo en CDMX
Autoridades capitalinas informaron sobre la activación de la Alerta Naranja debido a las fuertes lluvias esperadas para este lunes. Además de las precipitaciones, también existe probabilidad de caída de granizo y fuertes rachas de viento en distintas zonas del sur de la ciudad.
La recomendación para la población es mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar transitar por zonas con acumulación de agua y tomar precauciones ante posibles afectaciones en vialidades.
Las lluvias comenzaron a intensificarse conform avanzó la tarde, generando reducción de visibilidad para automovilistas y avance lento en avenidas principales.