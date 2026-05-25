¡Colapsa la CDMX! Activan alerta naranja por intensas granizadas y lluvias HOY 25 DE MAYO

Las lluvias en CDMX volvieron a desatar complicaciones este lunes por la tarde en distintas zonas del Valle de México. La tormenta tomó fuerza principalmente en el sur de la capital, donde autoridades activaron la Alerta Naranja por precipitaciones intensas y posible caída de granizo, mientras vecinos comenzaron a reportar calles inundadas, tráfico pesado y afectaciones viales.

La alerta se mantiene para las alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, donde el pronóstico apunta a lluvias fuertes durante la tarde y noche.