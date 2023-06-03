¿Contenido pornográfico? Escuelas de Utah, EU prohíben la Biblia por “vulgaridad y violencia”

Varias escuelas de un distrito escolar de Utah, Estados Unidos (EU) prohibieron la Biblia después de que un padre de familia señalara al texto religioso como una obra "pornográfica" por su contenido sexual y violento.

La denuncia indica que Biblia del Rey Jacobo contiene material inadecuado para los niños al destacar se encuentran casos de incesto, prostitución y violación, además de extractos de “vulgaridad y violencia” , por lo que el Distrito Escolar Davis de 72 mil estudiantes al norte de Salt Lake City, EU, aceptó eliminar la obra de sus estantes.

¿Por qué prohibieron la Biblia en las escuelas de Utah, EU?

El padre de familia presentó una denuncia gracias al amparo de una ley estatal aprobada en 2022, que permite retirar de los centros educativos libros considerados inapropiados para los estudiantes. Esto, después de que los progenitores se pronunciaran para involucrarse más en la educación de los menores.

"Sin duda encontrará que la Biblia no tiene 'valores serios para menores' porque es pornográfica según nuestra nueva definición", se puede leer en el documento que adjunto el hombre al Distrito Escolar Davis en Utah.

En tanto, el comité de revisión determinó que la Biblia no calificaba bajo la definición de Utah de lo que es pornográfico, por lo que permanece en las escuelas secundarias, pero no en las instituciones de educación primaria por su contenido sexual y violento.

Prohíben la Biblia en Utah, Estados Unidos |Pexels

De acuerdo con el Código de Utah, cualquier libro que contenga "descripciones de excitación sexual explícita, estimulación, masturbación, coito, sodomía o caricias" puede retirarse a pedido de los padres, siempre y cuando se presente una solicitud con una prueba mínima de 49 páginas de la obra que podrían considerarse inapropiadas.

No es la primera vez que escuelas de EU retiran la Biblia de sus estantes

La Biblia se ha encontrado durante mucho tiempo en la mira de la Asociación de bibliotecas de los EU, como uno de los textos más cuestionados, no solo en Utah, sino en los distritos escolares de Texas y Missouri por su contenido 'explicito y violento'.

La discusión sobre esta obra es una constante que se ha repetido en las cámaras estatales del país norteamericano durante los debates sobre los esfuerzos para expandir los procedimientos de prohibición de libros. El más reciente se llevó a cabo en Arkansas, uno de los estados que promulgó una ley para sancionar a los bibliotecarios por "difundir" materiales "dañinos" a menores.

Por su parte, los padres que han presionado para obtener una mayor participación en la educación de sus hijos tanto en el plan de estudios como en los materiales disponibles, argumentado que deben controlar cómo se les enseña a sus hijos sobre asuntos como el género, la sexualidad y la raza.

Según 'EveryLibrary', un comité nacional de acción política, tan solo el mes pasado se rastrearon al menos 121 propuestas diferentes presentadas en las legislaturas dirigidas a bibliotecas, bibliotecarios, educadores y acceso a materiales para prohibir o restringir libros en los Estados Unidos.