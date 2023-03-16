Esfera interna de hierro y níquel en la Tierra podría explicar el origen de la vida

Científicos de la Universidad Nacional Australiana dieron a conocer el hallazgo de una esfera interna en la estructura de la Tierra, misma que representa un hito para comprender cómo se dio la evolución del campo magnético del planeta y por ende, el origen de la vida.

La esfera interna de la Tierra, también conocida como “el núcleo interno más interno”, se encontró por medio de ondas sísmicas que atraviesan el planeta; lo que más sorprendió sobre su descubrimiento es que es una esfera de hierro y níquel, de un aproximado de 650 km de diámetro.

El núcleo interno es como una cápsula del tiempo que nos permite ver la historia y evolución del campo magnético de la Tierra. Jefe del Servicio Magnético del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Los investigadores afirmaron que las ondas de la esfera interna viajan a distintas velocidades, de acuerdo a la parte del núcleo en la que se encuentran:



Más rápido cuando atravesaban la parte más exterior del núcleo interno.

Más lento cuando cruzaban por su centro.

Posteriormente, determinaron que, dentro del núcleo interno de 2 mil 440 kilómetros de diámetro, hay una esfera más pequeña y compacta de mil 300 kilómetros, pues la composición química de la esfera interna de la Tierra es parecida a la mayor; sin embargo, se desconoce si son cristales cúbicos o hexagonales, por lo que la investigación continuará.

¿Cuáles son las capas de la Tierra?

La Tierra se divide a través de siete capas, mismas que conforman al planeta desde lo interno hasta lo externo.



Núcleo interno: es una esfera sólida de hierro.

Núcleo externo: es una capa líquida, con un espesor de 2270 km.

Manto: el manto es una capa gruesa que se encuentra entre el núcleo y la corteza.

Corteza: es en la corteza terrestre donde los seres humanos realizamos nuestras actividades y la mayoría de las plantas y animales viven.

Litosfera: está conformada por la corteza terrestre y la parte más externa del manto superior

Hidrosfera: es la porción de agua que hace de la Tierra un planeta único en el sistema solar.

Atmósfera: en esta se producen los fenómenos meteorológicos: las lluvias, las sequías, las nubes, los tornados, los arcoíris, y la nieve, entre otros.

Esfera interna en la Tierra explicaría la existencia de la vida|Sitio web Unam Global

Con esta investigación, la UNAM consideró estos puntos claves para entender cómo funciona la esfera interna de la Tierra, así como sus características:

