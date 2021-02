Esmé Bianco, de ‘Game of Thrones’, se suma a acusaciones contra Marilyn Manson

Esmé Bianco, actriz que participó en la serie ‘Game of Thrones’, es la última mujer en sumarse a las acusaciones contra el cantante Marilyn Manson por abuso.

En una entrevista para medios estadounidenses, la intérprete que dio vida a Ros en el drama de HBO afirmó que en repetidas ocasiones sintió que su vida estuvo en riesgo, pues el rockero la mordía, le hizo heridas con cuchillos e incluso la persiguió con un hacha.

Bianco compartió que los hechos ocurrieron en 2011, cuando dejó a su esposo para irse a vivir con Manson, a quien ella consideraba como un ídolo durante su adolescencia.

“Fue increíble el cambio de rol, pues pasó de ser alguien que realmente me ayudó desde la adolescencia a un monstruo que casi me destruye y que casi destruye a tantas mujeres”, afirmó.

"Él no es un artista incomprendido, él merece estar tras las rejas por el resto de su vida”, añadió la actriz de 38 años.

La actriz señaló que conoció a Manson en persona gracias a su entonces prometida, Dita Von Teese, en 2005, y desde entonces se consideraban “amigos platónicos”.

LAS PRIMERAS SEÑALES DE PELIGRO

Esta situación cambió en 2009, cuando viajó a Los Ángeles para grabar el video del tema ‘I Want to Kill You Like They Do in the Movies’ (Quiero matarte como lo hacen en las películas), en el que ella apareció atada de rodillas ante el rockero, además de que fue azotada con un látigo y herida con un juguete sexual eléctrico. En una primera instancia no se alarmó, pues estaba consciente de que todo se trataba de una historia ficticia.

Meses después comenzaron un romance a distancia, cuando ella aún estaba casada, y describió que en una de las veces que se vieron en persona, Manson la mordió sin permiso.

Finalmente, Bianco dejó a su esposo en marzo del 2011 para vivir junto a Manson en su departamento de Hollywood, donde rápidamente se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una prisionera.

“Tenía que ir y venir de acuerdo a su estado de ánimo. Él incluso controlaba con quién hablaba. En una ocasión le llamé a mi familia para decirles que me ocultaba en el closet”, reveló.

La actriz añadió que Manson incluso la humillaba frente a sus amigos, pues en varias fiestas proyectaba una escena sexual que Bianco realizó para ‘Game of Thrones’

"Él les decía: ‘ella es mi novia, es una puta, le encanta’, me sentía humillada”, describió la actriz.

La situación de violencia que Bianco vivía junto a Manson la llevó a refugiarse en el alcohol, mientras que su entonces pareja ‘desayunaba’ una línea de cocaína.

Todo esto pasó en un lapso de poco más de dos meses, hasta que ella decidió dejar al rockero, en mayo de 2011, a mitad de la noche, luego de que Manson la persiguiera por todo el departamento con una hacha.

Antes de dejar al intérprete de ‘Beautiful People’, la actriz tomó una fotografía de su espalda desnuda, en la que está completamente cubierta por cicatrices.

Hasta ahora, al menos una docena de mujeres han presentado acusaciones por abuso de parte de Marilyn Manson, luego de que Evan Rachel Wood fuera la primera en alzar la voz.

