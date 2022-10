“Si me pasa algo ya no va a tener quien la busque” Esmeralda Gallardo

Betzabé Alvarado Gallardo de 22 años, desapareció el pasado 13 de enero del 2021, salió de la unidad habitacional villafrontera en la capital de Puebla con destinó a la central de abasto, pero nunca llegó.

Su mamá Esmeralda Gallardo, la buscó desde los primeros minutos que no se pudo comunicar con ella ese miércoles en la noche, así lo explicó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “mi hija siempre se comunicaba conmigo bastante después de salir ese día pues ya eran las ocho, ellas salieron a las tres, tres y media de la tarde y a las ocho de la noche se les empezó a buscar precisamente porque tenían los teléfonos apagados tenían carga en el celular entonces desde las ocho de la noche ya estábamos buscándolas.”

Los familiares de Betzabé Alvarado peinaron la zona de la central de abasto, calles e incluso hasta la fecha los sitios más peligrosos en más de 10 municipios del estado de Puebla, pero la búsqueda hasta el momento ha sido inútil.

“Soy una persona que sale todos los días a buscar a mi hija en campo he ido a Barrancas, he olfateado he ido a buscarla a los lugares en zonas de prostitución también, he entrado a lugares que nunca había entrado en mi vida,” comentó Esmeralda Gallardo, mamá de Betzabé de 22 años.

Ella se enfrentó a buscar a su hija, desafortunadamente la tragedia continuó en la familia, tras el fallecimiento de su esposo.

“Primero el miedo es muy grande porque mi esposo falleció hace casi un año si él estuviera pues estaré ayudándome en todos esos lugares que yo no puedo entrar pero al miedo de que si me pasa algo ya no me va tener quien buscarla me entiende,” fueron las últimas declaraciones que hizo Esmeralda Gallardo pues la madrugada del martes 4 de octubre fue asesinada con 10 impactos de bala.

Le dan el último adiós a Esmeralda Gallardo

Con dos cruces de flores y tres veladoras que enmarcaron el ataúd de Esmeralda Gallardo le dieron el último adiós, luego de ser asesinada el pasado cuatro de octubre por la madrugada tras recibir 10 impactos de bala, en Villa Frontera, al norte de la capital poblana.

Luego de que el cuerpo de Esmeralda fuera entregado por el Servicio Médico Forense, familiares y amigos se reunieron en una funeraria cercana para preparar los servicios correspondientes.

Los familiares reservaron su opinión, aunque era evidente la tristeza que atravesaban. Por su parte, elementos del Colectivo La Voz de los Desaparecidos, del cual Esmeralda era integrante, colocaron carteles en los que se comprometen a seguir buscando a la hija de Esmeralda Gallardo.

María Luisa Núñez, Fundadora de “La Voz de los Desaparecidos, comentó “nuestra función el día de hoy es lo que sabemos hacer, en el colectivo lo que hacemos, acompañarnos eso es lo que nosotros realmente hacemos es acompañarnos entre familiares que buscamos y hoy pues muy sentida mente tenemos que experimentar este crimen artero en contra de nuestra compañera.”

Durante una hora, los asistentes rezaron para despedir a esta mujer y pedir justicia, además de la localización de su hija Betzabé de 22 años, desaparecida desde enero de 2021.

El cortejo fúnebre integrado por una camioneta de la funeraria, así como vehículos oficiales que llevaron a Esmeralda Gallardo a Veracruz para reunirse con familiares y amigos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó a través del área de comunicación social que se realizan los actos de investigación pertinentes para esclarecer el caso y dar con el o los presuntos responsables.