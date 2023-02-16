España aprueba aborto y cambio de sexo a partir de los 16 años

España aprobó una nueva ley que permitirá que las mujeres aborten a partir de los 16 años, también se autorizó el cambio de sexo sin estudios psicológicos previos.

El Parlamento de España aprobó dos leyes que han causado polémica desde hace varios meses: aborto y cambio de sexo a partir de los 16 años sin poner ningún tipo de trabas para ninguno de los dos casos.

La nueva reforma fue aprobada en el Congreso con 185 votos a favor y 154 en contra, luego de superar las discrepancias internas en el gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derechas, España dio un paso adelante con la aprobación de esta legislación.

Los parlamentarios indicaron que los derechos sexuales y reproductivos son una lucha muy simbólica para el movimiento feminista.

Nuestra portavoz de Igualdad, @lauraberja86: "El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo llegó para quedarse".



📰 Nota de prensa: https://t.co/E6l9QflsEE pic.twitter.com/dBXUjXrZ9t — PSOE Congreso (@gpscongreso) February 16, 2023

La aprobación dela ley de aborto y cambio de sexo llegó después de doce años en discusión, debido a que los conservadores no querían que esta se aprobara.

“Teníamos una deuda con las mujeres jóvenes de este país, con las chicas de 16 y 17 años. El PP les quitó su derecho al aborto libre y hoy esta Cámara y este Gobierno hacen justicia y le devuelven a las jóvenes lo que nunca debieron perder”, indicó el parlamento de izquierda.

¿En qué consiste la ley de aborto en España?

La ley aprobada por el Parlamento de España sobre el aborto permitirá que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos a partir de los 16 años de edad sin necesitar de las autorización de sus padres.

También garantizará que todas las mujeres puedan abortar en hospitales públicos, incluso los más cercanos a sus hogares para evitar desplazarse. Ya no existirán los tres días de pláticas que tenían la intención de hacer que las mujeres cambiaran de opinión.

En cuanto al cambio de sexo, la nueva ley evitará que las personas que desean hacerlo tengan que presentar estudios médicos o psicológicos para poder realizarlo.

