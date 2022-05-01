España: Regresa la Feria de Abril de Sevilla; pospuesta por Covid-19

La Feria de Abril de Sevilla regresa a las calles de España después de haber estado en pausa por dos años debido a la pandemia por Covid-19, esta feria se considera uno de los acontecimientos más importantes del año andaluz.

La Feria de Abril se extiende a nivel nacional y mundial, ya que es considerada un evento de interés turístico Internacional.

La portada de la Feria de Abril recuperó el diseño previsto para el 2020, el cual estaba inspirado en el edificio del Hotel Alonso XIII, con el objetivo de rendir un homenaje al viajero y conmemorar el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

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¿Qué es la Feria de Abril?

La Feria de Abril es una fiesta de primavera que se celebra actualmente en la Ciudad de Sevilla, España, donde miles de personas se reúnen en un gran recinto denominado “Real de la Feria”, con calles con casetas efímeras, engalanadas con farolillos, por las que circulan jinetes y coches de caballo y por las que pasan diariamente alrededor de 500 mil visitantes.

Esta festividad es celebrada algunas semanas después de Semana Santa y tiene un gran impacto económico y social en la ciudad, por lo que es declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

People sit during Feria de Abril (April fair) amid the coronavirus disease (COVID-19) epidemic, in Seville, Spain May 1, 2022. REUTERS/Marcelo del Pozo|MARCELO DEL POZO/REUTERS

¿Cuándo comienza la Feria de Abril?

La Feria de Abril comienza desde el primero de mayo, con el alumbrado de la portada y del recinto ferial, y termina el 7 de mayo con los tradicionales fuegos artificiales.

Por lo que la fiesta del Día del Trabajo se trasladará al lunes 2 de mayo, y también habrá otro festivo, esta vez de carácter municipal, el miércoles 4 de mayo trasladado desde el 30 de mayo, día de San Fernando.